Karatay Kent Konseyi hizmet binası açıldı

14.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:35

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Karatay Kent Konseyi hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı.



Karatay Belediyesi tarafından Aziziye Mahallesi Celal Sokak'ta bulunan ve restorasyonu tamamlanan tarihi bina, Karatay Kent Konseyi hizmet binası olarak, düzenlenen törenle açıldı. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, açılışta yaptığı konuşmada kent konseylerinin bir şehrin sivil inisiyatifinin yegane temsilcileri olduğunu kaydederek, bu konuda çaba sarf edilmesini önemli bulduğunu söyledi. Vali Toprak, "Halka hizmeti en adaletli ve en doğru şekilde götürebilmek için yöneticilerimiz hem hukuki düzenlemeler yapıyor, hem de pratikten aldığı tecrübeleri yansıtarak tedbirler geliştiriyor. Bunun en önemli örneklerinden birisi kent konseyleridir. Şefkatle, adaletle hizmet götürmek bizim en önemli düsturumuzdur. Kent konseylerinde her kesimden temsilci bulunmaktadır. Topluma ulaşmak için oluşmuş bir teşkilattır. Burada alınan kararlar sonucu ortaya çıkan fikirler hayata geçer. Temsiliyetin çok önemli bir noktasında bulunan Karatay Kent Konseyinin nezih bir ortama taşınması bizi mutlu etti. Mekanlar çalışma verimini artırma manasında çok önemlidir. Konya'nın kalbi Hazreti Mevlana'ya çok yakın böyle tarihi bir mekanının restore edilerek sizlerin hizmetine sunulması belediyemizin bu temsiliyete ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Geçtiğimiz hafta yapmış olduğum ziyaretlerle de Karatay Belediye Başkanımızın vatandaşlarımızla irtibatı kesinlikle koparmadığını gördüm. Belediye başkanımızı bu manada tebrik ediyor ve kendisine teşekkür ediyorum. Restorasyonu yapılarak Karatay Kent Konseyinin hizmetine sunulan bu bina da istişareye verilen önemin en somut örneğidir. Belediye başkanımızı böyle güzel alanlarda yatırım yaptığı için tebrik ediyor bu güzel tesisimizin hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum" dedi.



Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da kent konseylerinin şehir yönetimiyle vatandaşlar arasında sürdürülebilir bir ilişkinin sağlanması açısından kilit bir görev arz ettiğini söyleyerek, "Şehrin tüm dinamiklerini bünyesinde toplayan konseyler, kendi bünyesinde yaptığı çalışmalar ve hazırladıkları raporlarla şehrin yöneticilerine ışık tutuyor. Bu kapsamda daha iyi bir mekana kavuşan Karatay Kent Konseyi hizmet binasının hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



"Geleceği doğru bir planlamayla kurmanın derdindeyiz"



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Karatay Kent Konseyi binasının ortak bir akıl merkezi olduğunu belirterek, Karatay Kent Konseyinin Konya'ya, Karatay'a dair dair yarınları birlikte planlamak, birlikte çalışmak ve birlikte başarmak adına önemli bir müessese olduğunun altını çizdi. Başkan Kılca, "Karatay Kent Konseyimizin talepleri, belediyemizin destekleri ile bu mekanı oluşturduk. Bugüne kadar başarılı işlere imza atan Kent Konseyimiz, bundan sonra ilçemizin tarihine yakışır bir binada hizmet vermeye devam edecek. Karatay Belediyesi olarak yoğun çalışıyor; şehrin geleceğini tasarlıyoruz. Rutin hizmetlerin yanı sıra geleceği doğru bir planlamayla kurmanın derdindeyiz" ifadelerini kullandı.



"Hep beraber çalışacağız"



Kılca, Karatay'ın marka değerini artırmak ve daha da güçlü bir ilçeye katkı sunmak için ilçedeki tüm dinamiklerle güç birliği yaptıklarının altını çizdi. Başkan Kılca, "Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin tesis edilip medeniyetin yükseldiği topraklardayız. Ecdadımızın mirası olan bu eşsiz ilçenin daha ileriye taşınması, gelişmesi ve güzelleşmesi için hep beraber çalışacağız. Bu kapsamda da siyaset üstü kurumsal bir yapıya sahip olan Karatay Kent Konseyimizin yapısıyla oluşan bu yüksek potansiyeli hep birlikte harekete geçirerek, Karatay'ımızın geleceği için çok çalışmalı ve birlikte yol yürümeliyiz. Karatay üzerine herkes söz söylesin, herkes fikir üretsin istiyoruz. Bu manada da ilçemizde çok güzel bir dayanışma var. Bu hayırlı oluşuma sahip çıkıp bunu hep birlikte sonuna kadar götürmek hedefindeyiz. İlçemizin bütün yaşayanların her hususta bir gönüllülük esasıyla sürece dahil olduğu Karatay Kent Konseyimizin kullanımına sunduğumuz hizmet binasının hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.



Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan ise tarihi ve güzel binayı kendilerine tahsis eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Abdürrahim Arslan, "Karatay Kent Konseyi, yaptığı güzel çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor. Çalışmalarımızı yaparken belediyemizden büyük destek gördük. Yeni binamızda arkadaşlarımızla daha özverili, daha güzel çalışmalar yaparak yaşadığımız şehre katkı sağlayacağız" dedi. Konuşmaların ardından Karatay Kent Konseyi hizmet binası protokol üyeleri tarafından kurdelenin kesilmesiyle hizmete açıldı.



Törene, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Uzbaş, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar, AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, Karatay Kent Konseyi Kadın ve Gençlik Meclisi başkan ile üyeleri, Karatay Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA