Karatay Belediyesi Karavan Parkı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor
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Karatay Belediyesi Karavan Parkı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor

Karatay Belediyesi Karavan Parkı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Karatay Belediyesi Karavan Parkı, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından karavanlarıyla seyahat ederek Konya'ya gelen turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Karatay Belediyesi Karavan Parkı, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından karavanlarıyla seyahat ederek Konya'ya gelen turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Karatay Belediyesi Karavan Parkı'nın Konya'nın ilk ve tek karavan parkı olduğu belirtildi.

Özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle daha fazla tercih edilmeye başlanan karavan turizminden Konya'nın pay alması amacıyla Karatay Karavan Parkı'nın oluşturulduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Karavanlarıyla seyahat eden ve şehrin tarihi, kültürel ile doğal güzelliklerini ziyaret etmek amacıyla Konya'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Adana Çevre Yolu ve Ereğli Çevre Yolu'nun kesiştiği alandaki 2 bin metrekarelik Karatay Karavan Park Alanı'nda konaklamadan Konya'dan ayrılmıyorlar. Karatay Karavan Parkı'nda konaklayan ziyaretçiler için her şey düşünüldü. Karavan aracı için 50 metrekarelik park ve 15 metrekarelik çadır alanı dışında doğayla iç içe olma fırsatı sunan Karatay Karavan Parkı'nda ziyaretçilerin daha rahat vakit geçirebilmeleri için tuvalet, lavabo ve banyo imkanının yanı sıra ücretsiz elektrik ile su imkanı da bulunuyor."

Açıklamada İngiltere'den karavanlarıyla dünya turuna çıkan İngiliz Chris ve Marianne Fisher çiftinin şu görüşlerine yer verildi:

"Kovid-19 salgınının etkisini göstermesiyle üç günlüğüne geldiğimiz Türkiye'de Konya'yı da ziyaret ettik. Sosyal medya hesaplarımızdan Karatay Karavan Parkı izlenimlerimizi de paylaştık. Konya'dayız ve çok güzel bir şehir. Şu anda da karavan parkı alanına geldik. Burada piknik yapabileceğiniz alanlar var, tuvaleti, lavabosu, suyu ve duş imkanı bulunuyor ve her şey çok güzel. Tüm dostlarımızı buraya bekliyoruz."

Eşiyle birlikte İzmir'den Malatya'ya giderken Karatay Karavan Parkı'nda mola veren, dönüşte yeniden bu parkta kalan İbrahim Bağırdı da Karatay Karavan Parkı'nı çok beğendiklerini ifade etti.

Açıklamada Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği iller arasında yer alan Konya'nın, karavan turizminden de yararlanması için gayretlerinin süreceğini ifadelerine yer verildi.

Karatay Belediyesi Karavan Parkı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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