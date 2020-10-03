Karasu Nehri'nde kıyıya vuran balıkların saçabileceği tehlikeyi umursamayan vatandaşlar pişirip yiyor

Muş'taki bir köyde bulunan Karasu Nehri'nde meydana gelen balık ölümleri yöre halkını tedirgin ediyor. İhbar üzerine gelen ekipler, incelemek üzere numune alırken, köy muhtarı bu durumun yıllarca devam ettiğini ve köylünün ölü balıkları eve götürerek yediğini söyledi.

Merkeze bağlı olan Çatbaşı köyü içerisinden geçen Karasu Nehri'nde balık ölümleri meydana geldi. Nehir üzerini kaplayan ve kıyıya vuran ölü balıklar yöre halkını tedirgin etti. Vatandaşlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi vererek yardım istedi.

BAŞKA HAYVANLAR DA NEHİRDEN SU İÇİYOR

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, nehirde yaşanan balık ölümlerini inceledi. Su ve ölü balıklardan alınan numuneler incelenmek üzere Elazığ'a gönderildi. Balık ölümlerinin yaşandığı nehirden hayvanlarının da su içtiğini belirten vatandaşlar, konunun bir an evvel aydınlatılmasını istedi.

FABRİKA ATIKLARININ NEDEN OLDUĞU İDDİASI GÜNDEMDE

Ölümlerin fabrika atıklarından kaynaklandığını iddia eden Servet Koçlardan, "Çatbaşı köyü içerisinden geçen Karasu Nehri'nde, her yıl fabrika atıkları yüzünden binlerce balık ölüyor. Biz köy halkı olarak bu durumdan çok rahatsızız. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ekipler geldi. Çeşitli numuneler filan aldılar. İnşallah bunun bir çaresine bakarlar" dedi.

YEMEK İÇİN EVLERİNE GÖTÜRÜYORLAR

Nehirdeki ölü balıkları, vatandaşların yemek için evlerine götürdüğünü belirten Çatbaşı köyü Muhtarı Nasır Balkaya, "Tonlarca balık toplandı. Köylüler de ondan zehirlenebilir. Balıkların hepsi zehirlenmiş, ölmüştü ve birçok köylü de bu balıkları yemiştir" diye konuştu.

NEHRİN YÜZEYİ ÖLÜ BALIKLARLA KAPLI

Nehrin yüzeyini ölü balıkların kapladığını belirten muhtar Balkaya, adeta Karasu nehrinde balık kalmadığını belirtti. Balkaya, "Suyun içerisini ölü balıklar kaplamış. Şu an gitsen Karasu Nehri'nde bir balık tutamazsın. Bir katliam yapılmış, fotoğrafları da ben çekmişim. İstenilen yere de verebilirim" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL