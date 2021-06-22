Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı
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BBC

Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı

Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı
BBC - Haberler | Dünya

Valeria Bacot isimli kadın, annesinin kocasıyken evlerine giren ve yıllarca kendisine tecavüz ettikten sonra 17 yaşında hamile bırakan, ardından da evliliğe zorlayan kocası Daniel Polette'i öldürmüştü. Bacot'un yargılandığı dava başladı. Avukatlar, kadının cinayeti çocuklarına zarar verilmesi endişesiyle işlediğini söyledi.

Tüm dünyanın gözünün çevrildiği dava başladı. Valeria Bacot isimli kadın, annesiyle evlendikten sonra evlerine giren ve yıllarca kendisini ilişkiye zorlayan üvey babası Daniel Polette'den 17 yaşında hamile kalmıştı. Hamileliğin ardından kadını evliliği zorlayan adam, Bacot'la evlendikten sonra da tecavüzlerine devam etti. Hatta genç kadını, fahişeliğe zorladı. İkilinin daha sonra bir çocukları daha doğdu. Ancak dava fazla taciz, şiddet ve fuhşa zorlanmaya dayanamayan kadın, Daniel Polette isimli adamı öldürdü. Valeria Bacot'un cinayetle yargılandığı dava başladı. Kadının avukatları, cinayetin haksız tahrik sonucu işlendiği görüşünü mahkemeye iletti. Mahkemenin ne karar vereceği merakla bekleniyor.

Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı

FUHUŞ YAPMAYA ZORLADI

Üvey baba Daniel Polette, Bacot 12 yaşındayken tecavüz etmeye başlamış, 1990'larda 2,5 yıl hapis yattıktan sonra eve dönerek tecavüz ve istismara devam ettiği Valeria'yı sonunda kendisiyle evlenmeye zorlamıştı. Bu evlilik sonucunda dört çocuğu dünyaya gelen Bacot, Mart 2016'da kendisini fahişelik yapmaya zorlayan Polette'i vurarak öldürdüğünü ve iki çocuğunun yardımıyla cesedini sakladığını itiraf etmişti. Polette'in, evlilik öncesinde 17 yaşındayken onu hamile bıraktığını söyleyen Bacot, Ekim 2017'de tutuklandı.

TACİZLER 12 YAŞINDA BAŞLADI

BBC Türkçe'nin haberine göre; Valeria Bacot, kendisinden 25 yaş büyük olan Daniel Polette'in, üvey babası olarak girdiği ailesinin evinde, henüz 12 yaşındayken cinsel istismar uygulamaya başladığını öne sürmüştü. 1990'lı yıllarda istismar ortaya çıkınca Polette iki buçuk yıl hapiste kalmış ancak cezası bittikten sonra eve dönen Polette'in cinsel istismarı devam etmişti. Bacot, 17 yaşında iken yaşadığı istismar sonucu hamile kalmıştı. 40 yaşındaki kadın, Polette'in kendisini evlenmeye zorladığını, fiziksel istismar uygulamaya başladığını iddia etmişti.

Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı

"ÇOCUKLARINI KORUMAK İÇİN YAPTI"

Bacot'nun yargılandığı davada ilk duruşma dün gerçekleşti. Soruşturma kapsamında Bacot'nun cinayeti önceden planladığı suçlaması yöneltilirken, Bacot'nun avukatları ise kadının kendisini ve çocuklarını korumak için cinayeti işlediği yönünde savunma yapıyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Bacot'nun avukatı Janine Bonaggiunta, "Şiddet mağduru olan bu kadınları koruyan yok" dedi.

Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı

Bonaggiunta, "Yargı çok yavaş ilerliyor, yeterince duyarlı davranmıyor ve şiddet ile güç kullanmaya devam edebilecek faillere karşı fazla hoşgörülü. Çaresiz kadınları hayatta kalmak için öldürmeye iten, tam da bu" diye konuştu.

BBC
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