Karapıçak: "Cumhur İttifakı al-ver süreciyle kurulmamıştır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Cumhur İttifakı'nın al-ver süreciyle kurulmadığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Cumhur İttifakı'nın al-ver süreciyle kurulmadığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Son yapılan kan bağışı kampanyası ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Karapıçak önemli konulara değindi. "Tüm dünyanın içinden geçtiği bu kritik korona virüsü salgını sürecinde Samsun olarak üzerimize düşeni yapmalıyız" diyerek salgın sürecine dair açıklamalar yapan Karapıçak, birey bazlı olarak önlemlerin alınması ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini söyledi. Karapıçak, "Sağlık Bakanımızın açıkladığı rakamlar doğrultusunda her bir Samsunlu hemşehrimiz salgın sürecinde kurallara azami önem göstermeli. Görünen o ki salgında kritik bir aşamaya gelindi. Birey bazlı alınan önlemler toplumun genelini oluşturduğundan hiç kimse önlem almayı karşısındakinden beklemesin, kendisi alsın. Kan başta olmak üzere doku ve organ bağışı konusunda başlattığımız kampanyaya katılımlar oldu. Öncelikle bağışçılara ve bağış için gelip bir nedenden dolayı bağış yapamayanlara, kampanyayı yürüten Kızılay'a, Sağlık İl Müdürlüğü yöneticilerine, teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz. Bağışlar salgın sürecine bağlı olarak beklentimizin altında kalsa da böyle bir süreçte çok daha önemli hale gelen bağışların yerine ulaşması bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Bu çalışmalarımız Kızılayın ilçelerde yaptığı kan bağışı kampanyalarına katılımlar ile sürecektir. Bu doğrultuda teşkilat ve yan kuruluşlarımızla gerekli koordinasyonu gerçekleştirdik" dedi.

"İçinden geçtiğimiz süreç belki de bu yüzyılın en büyük felaketiydi"

Covid-19 salgını ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Karapıçak, "İçinden geçtiğimiz süreç belki de bu yüzyılın en büyük felaketi. Böyle bir süreçte toplum sağlığı bağlamında önem arz etmekte olduğu kadar ekonomik ve toplumsal olarak da zorlanacağımız bir süreçtir. Bu süreçte biz yüce Türk Milletine düşen görev ise önlemlerimizi almak, fiziki olarak olmasa da ruhen ve fikren birlik olmaktır. İnşallah bu salgını ve salgına bağlı süreçleri yakın gelecekte atlatacak ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz. Biz Samsunlular alarak da bizlere düşen görev bu inançla hareket etmektir" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı al-ver süreciyle kurulmamıştır"

"Bazen Cumhur İttifakı'nı anlayamayan veya anlasa da şahsi hırsları için bizleri 'ittifaktan bir şey istememekle' itham etmeye çalışanlar olduğunu görüyoruz" diyen Karapıçak, "Herkes şunu bilmelidir ki Cumhur İttifakı Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi, 'Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir. Cumhur İttifakı al-ver süreciyle kurulmamıştır.' Devletin ali menfaatleri uğruna 'beka' diyerek çıktığımız bu yolda hiçbir dünyevi menfaat beklemeden MHP'nin gösterdiği duruş ise bu hareketin kurucu değerlerinin en pratik göstergesidir. Hiç kimse bizi, partimizi bu tür materyalist anlayışın bir ürünü olan fikirler ve pragmatist siyasetin sonucunda oluşan oportünist şahıslar ile karıştırmasın. 'Karşılıksız' kelimesinin anlamını bilmeyenler, ideolojik siyaseti gördüğünde anlayamayanlar bizleri "neden bir şeyler istemedin" diye eleştirebiliyorlar" şeklinde konuştu.

Genel durum değerlendirmesi de yapan Karapıçak, sözlerine şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi 51. yılını doldurmuş bir siyasi harekettir. Haklı siyaseti, kuruluş, varoluş nedeni ve fikirlerinin yansımaları bugün Türk milleti tarafından daha iyi anlaşılmaktadır. Yakın geçmişte ülkemizin içinden geçtiği süreçte gerek ülke içinde gerek ise dış politikadaki istikrarlı duruşumuz, taviz vermez yaklaşımımız Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin liderliğinde sürdürülmektedir. Bizlere düşen görev de Samsun yerelinde bu duruşun yansımasını tabanımıza, teşkilatlarımıza, vatandaşlarımıza bıkmadan usanmadan anlatmaktır. Bu doğrultuda dur durak bilmeden çalışıyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı