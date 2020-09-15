Karantinayı delen koronavirüslü kadın, sahilde "ölmek istemiyorum" diye bağırıp ortalığı birbirine kattı
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Karantinayı delen koronavirüslü kadın, sahilde "ölmek istemiyorum" diye bağırıp ortalığı birbirine kattı

Antalya'da koronavirüslü kadın karantinada olması gerekirken çocuğuyla birlikte Konyaaltı Sahili'ne gelip, "Hastayım, ölmek istemiyorum" diyerek etrafa tükürmeye başlayınca ortalık bir anda karıştı.

15.09.2020 12:49 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:39

Antalya'da koronavirüslü olması nedeniyle evde izolasyon kaydı bulunan kadın, çocuğuyla birlikte Konyaaltı Sahili'ne gelip, "Hastayım, ölmek istemiyorum" diyerek, etrafa tükürmeye başlayınca ortalık bir anda karıştı. Polis tarafından etrafına şerit çekilip kontrol altına alınan kadın ve çocuğu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

''HASTAYIM ÖLMEK İSTİYORUM''

Polisi ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla birlikte sahile gelen Dilek M. (31), yanındaki bavulda bulunan eşyaları etrafa saçmaya başladı. Bu sırada, 'hastayım, ölmek istemiyorum' diye bağıran Dilek B., iddiaya göre sahilde etrafa tükürmeye başladı. Sahilde kısa süreli panik oluşurken durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerinde bulunan cankurtaranlar ise maske takmayan kadını diğer tatilcilerden uzak tutmaya çalıştı. Polis, kayıtları incelediğinde, Dilek M.'nin 14 günlük ev izolasyon kaydının olduğunu tespit etti. Bunun üzerin Polis ve cankurtaran ekipleri, kadının etrafında önlem alıp, tatilcileri alana yaklaştırmadı. İhbarla bölgeye çağrılan bir belediye çalışanı ise kadının bulunduğu alanın etrafını ve eşyalarını dezenfekte etti.

Karantinayı deldi, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp ortalığı birbirine kattı

''ALLAH'IM YETER ARTIK. İNSANLAR ÖLMESİN NE OLUR''

Bu sırada yanındaki çocuğuna sarılıp sürekli "Allah'ım yeter artık. İnsanlar ölmesin ne olur" diye bağıran Dilek M.'nin sürekli çakıl taşlarını eline alarak avuçladığı gözlendi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilek M.'yi sakinleştirerek ambulansla hastaneye kaldırdı.

Karantinayı deldi, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp ortalığı birbirine kattı

"ÇOCUĞU YÜZMEK İÇİN DENİZE BIRAKTI"

Tatilcilerden Volkan Yılmaz, "Çocuğu yüzmek için denize bıraktı. Sonra gülmeye başladı. Eşyalarını açtı. Ölmek istemiyorum diye bağırıyordu. Sonra bağırarak ağlamaya başladı. Protesto eder gibi alkış tutuyordu." dedi.

Karantinayı deldi, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp ortalığı birbirine kattı
Karantinayı deldi, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp ortalığı birbirine kattı
Karantinayı deldi, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp ortalığı birbirine kattı
Karantinayı deldi, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp ortalığı birbirine kattı
Karantinayı delen koronavirüslü kadın, sahilde 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (8)
SİVASLI İBOCAN: Allah cümlesinin şifasını versin, cinnet geçirmişcesine davranabilirsin ama o çocuğunu koru, sen bulaştırıp atlatsan çocuğun atlatamasa ne olur, sakin olup çevreye de saygılı olalım. . Seni suçlamıyorum, hepimizde olabilir ama böyle yapmayalım. . .
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SMMM: ÖLECEKSİN
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YY: UMARIM HAKETTĞİNİ BULURSUN BE KADIN. .
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