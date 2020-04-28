Karantinaya alınan genç iş adamı yaşadıklarını anlattı
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Karantinaya alınan genç iş adamı yaşadıklarını anlattı

- Karantinaya alınan genç iş adamı yaşadıklarını anlattı Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Tokat'ta karantinaya alınan genç iş adamı yaşadıklarını anlattı Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, Ramazan ayını ve Bayramını evlerinde geçirebilmesi...

Karantinaya alınan genç iş adamı yaşadıklarını anlattı
28.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:50

- Karantinaya alınan genç iş adamı yaşadıklarını anlattı

TOKAT - Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Tokat'ta karantinaya alınan genç iş adamı yaşadıklarını anlattı

Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, Ramazan ayını ve Bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlattığı tahliye operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda 23 Nisan'da Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen 323 Türk vatandaşı 5 gündür misafir ediliyor. KYK bünyesindeki Aydoğan Aydın yurtlarına yerleştirilen vatandaşlardan 29 yaşındaki iş adamı Bekir Keskin, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan tahliye operasyonunu anlattı. Ukrayna'dan Türkiye gelirken kendilerine yardımcı olan büyükelçilik yetkililerine teşekkür eden Keskin, yolcu otobüsleri ile transfer edildikleri Tokat'ta da misafir edilecekleri yurtların önünde mehter marşı ile karşılandıklarını söyledi. Kaldıkları odalarda temizlik malzemelerinden, kişisel bakım malzemelerine kadar ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Keskin, "Tek kişilik odalarda kalıyoruz. 3 öğün yemeğimiz geliyor. Yani her türlü her çeşit yemek yiyoruz. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Sıkılmamamız içinde aktiviteler yapılıyor. İnanın tahliye operasyonu başladığı andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin desteğini arkamıza hissettik. Yani babasının desteğini arkasına hisseden bir evlat gibi. Türk vatandaşları olarak bunun hazzı, tadı gerçekten çok ayrı. Yurtta da gerçekten çok farklı bir ortam var. Burada bir kardeşlik ortamı var yani. Davul zurna geldi şarkılar, türküler çalındı. Burada Türk bayrağı altında birlik beraberlik içerisinde yaklaşık bir 10 gün daha orada kalacağız Şimdiden emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Covid 19'un filmi yapılsa baş rol oynayacak tek ülke Türkiye"

10 yıllık yurt dışı hayatında 4 ülkeyi gezme imkanı olduğunu ifade eden Keskin, "Türkiye'nin sağladığı şu destek emin olun benim bulunduğum ülkelerde ve birçok Avrupa ülkesinde vatandaşlara sağlanmadı. Yani öyle bir ülke düşünün ki hem kendi içerisindeki vatandaşlarına son derece dikkatli bir şekilde davranıyor her türlü ihtiyacını karşılıyor. Hem de yurt dışındaki vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılıyor. Yetmiyor 54 tane ülkeye de yardım ediyor. Bunun ileride filmi çekilse bu covid 19'un belgesini yapılsa o belgeselde o filmde baş rolü oynayacak tek ülke var o da Türkiye. Çünkü şu an Türkiye Uluslararası arenada kriz nasıl yöneltilir, vatandaşlarına nasıl sahip çıkılır? Bunu herkese gösteriyor. Leyla isimli bir vatandaşın bir tane videosuna bir ambulans uçak kaldırıldı yani burada verilmek istenen mesaj bir tane vatandaşın bile Türkiye Cumhuriyeti için ne kadar kıymetli olduğu mesajıdır. Türkiye izlediği stratejilerle çok başarılı bir kriz yönetimi sürdürüyor bunun için Sayın cumhurbaşkanım, dışişleri bakanlığına, sağlık bakanlığına gerçekten çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Amerika filmini çekiyor, Türkiye icraatını yapıyor

Keskin, tahliye operasyonuyla ilgili kıyaslama yaparak, "Amerikan filmlerinde işte başka ülkelere bazı askeri birimler gönderilir ve oralardan Amerikan vatandaşlığı alınır. Filmlerde Amerika vatandaşını hiçbir yerde bırakmaz izlenimi oluşturulur. Bunu hepimiz biliyoruz. Amerika bu işin filmini çeker, Türkiye icraatını yapıyor. Şu an dünyada yapılan tahliye operasyonun haddi hesabı yok" ifadelerini kullandı.

Karantinaya alınan genç iş adamı yaşadıklarını anlattı

Kaynak: İHA

Manşet

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