Karantinaya alınan Dr. Aydoğan: "Bu çalışma Türkiye'nin başarısıdır"
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San Fransisco, Türkiye, Aydoğan

Karantinaya alınan Dr. Aydoğan: "Bu çalışma Türkiye'nin başarısıdır"

Karantinaya alınan Dr. Aydoğan: "Bu çalışma Türkiye'nin başarısıdır" Karantinaya alınanlar süreci değerlendirdi San Fransisco Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr.

13.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:42
Karantinaya alınan Dr. Aydoğan: 'Bu çalışma Türkiye'nin başarısıdır'

Karantinaya alınan Dr. Aydoğan: "Bu çalışma Türkiye'nin başarısıdır"

Karantinaya alınanlar süreci değerlendirdi

San Fransisco Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Aydoğan;

"Fikir ve çalışma birliğini diğer ülkelerde göremiyorsunuz"

"Osmanlı Devletinde de pek çok salgın hastalık gördük"

"Türkiye salgınla canla başla mücadele ediyor"

KIRIKKALE - Korona virüsü (Covid-19) karantinaya alınan San Francisco Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Aydoğan, herkesin canla başla çalıştığını belirterek "Hakikaten burada alınan önlemler, yapılan hizmet, devletimizin büyük bir hizmeti. Buradaki fikir ve çalışma birliğini diğer ülkelerde göremiyorsunuz. Bu Türkiye'nin başarısıdır" dedi.

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Kırıkkale'deki Kredi Yurtlar Kurumu öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Dr. Mustafa Aydoğan, Türkiye'nin Korona virüsü (Covid-19) salgınına karşı aldığı önlemlerin başarılı olduğunu ifade etti.

"Fikir ve çalışma birliğini diğer ülkelerde göremiyorsunuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ve Bilim Kurulu'nun canla başla çalıştığını kaydeden Aydoğan, "Avrupa'da ve birçok ülkede bulundum. Bu Korona virüsüne karşı zamanında Türkiye'nin buna aldığı önlemler o kadar güzel. Hakikaten burada aldığınız önlemler, yapılan hizmet, devletimizin büyük bir hizmeti. Bilim kurulu olsun, Sağlık Bakanımız olsun, Cumhurbaşkanımız olsun hepsi canla başla çalışıyorlar. Yani onların arasındaki fikir birliği çalışma birliği diğer ülkelerde göremiyorsunuz bu Türkiye'nin başarısıdır. Bu sayılar vakalar artıyor ama inşallah Allah'ın izniyle ölümler azalıyor. Bu önemli bir başarıdır" dedi.

"Verdiğimiz bu reaksiyon, Osmanlı Devletinden bize gelen bir mirastır"

Aydoğan, "Korona virüsü bize hijyen hakkında önemli şeyler öğretiyor. Osmanlı Devletinde birçok salgın gördük. Devlet olarak bu korona virüs salgınını güzel bir şekilde verdiğimiz bu reaksiyon Osmanlı Devletinden gelen bir mirastır bize. Mesela bu sahra hastaneleri birçok eleştiri gitti ilk zamanlarda. Niye böyle hastaneler yapılıyor şimdi değerini görüyoruz. Devletimizin yaptığı bu hastaneler bize hakikaten büyük bir ölçüde yarıyor" şeklinde konuştu.

Karantinadaki diğer vatandaşlar da devletin Korona virüsü (Covid-19) salgınına karşı aldığı önlemleri ve kendilerine yapılan hizmetleri başarılı bulduklarını belirtti. Fransa ve Katar'dan getirilen 309 Türk vatandaşını ziyaret eden başhekim Dr. Fatma Sönmez ve Yurt Mmüdürü Turan Yılmaz, kitap ve Türk bayrağı hediye etti.

Karantinaya alınan Dr. Aydoğan: 'Bu çalışma Türkiye'nin başarısıdır'

Kaynak: İHA

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