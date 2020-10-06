Korona hastası adam, göz muayenesi olmaya gidince acil serviste panik yaşandı
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Korona hastası adam, göz muayenesi olmaya gidince acil serviste panik yaşandı

06.10.2020 10:01 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:11

İstanbul'da koronavirüs testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alınmasına karar verilen şahıs göz muayenesi için hastaneye gitti. Sistemde korona olduğunu gören doktor muayene etmek istemediği hasta ile tartışmaya başlayınca ortalık karıştı.

Beyoğlu'nda M.Ö. isimli bir kişi, iddiaya göre dün sabah bir yakınının refakati ile Beyoğlu Bereketzade Cami Sokak'ta bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine giderek gözlerindeki kızarıklığı tedavi ettirmek istedi. M.Ö'nün kimlik bilgileri sisteme girilince 'korona' teşhisi konulduğu ve evde karantina altında olması gerektiği anlaşıldı. Doktor, hastanın en kısa sürede evine gitmesi gerektiğini bildirerek, tedavi isteğini kabul etmedi. M. Ö. bunun üzerine doktorla tartışmaya başladı. Bunun üzerine hastanedeki güvenlik görevlileri çağrılarak, polise haber verildi.

TARTIŞMA ÇIKINCA KAYIPLARA KARIŞTI

Acil servise koronavirüslü hasta geldiği duyulunca buradakiler panik içerisinde dışarı çıktı. Muayene odasından çıkarılan M.Ö., polis çağrıldığını öğrenince kendisine eşlik eden kişi ile birlikte kayıplara karıştı. Kısa sürede hastaneye gelen beyaz tulumlu, maskeli ve siperlikli polisler hastane çevresinde arama yapmalarına rağmen belirtilen eşkale uygun kişiyi bulamadı. Polis, daha sonra M.Ö'yü evinde yakalayarak, karantina yurduna yerleştirdi.

PANİK İÇERİSİNDE KAÇTILAR

Hastanede olanları gören Basir Orakçı, "Hastaneye Kovid-19 virüsü taşıyan bir hasta gelmiş. Onu muayene odasından çıkardılar. Sonrasında hastanenin güvenlik görevlisi polisi arayarak içeride virüslü hasta olduğunu söyledi. Sonrasında özel kıyafetli polisler geldi. Şahıs kaçmış. Bulamadılar. Hastane kalabalıktı. Vatandaşlar panik yaşadı birçok kişi dışarı kaçtı" dedi.

Korona hastası adam, göz muayenesi olmaya gidince acil serviste panik yaşandı
Korona hastası adam, göz muayenesi olmaya gidince acil serviste panik yaşandı
Korona hastası adam, göz muayenesi olmaya gidince acil serviste panik yaşandı
Korona hastası adam, göz muayenesi olmaya gidince acil serviste panik yaşandı
Korona hastası adam, göz muayenesi olmaya gidince acil serviste panik yaşandı
Korona hastası adam, göz muayenesi olmaya gidince acil serviste panik yaşandı
Korona hastası adam, göz muayenesi olmaya gidince acil serviste panik yaşandı
Korona hastası adam, göz muayenesi olmaya gidince acil serviste panik yaşandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
CAHİLLİK DİZ BOYU: bu hayvanlara yüz verenler ayağa kalkın Bunlardan birisi de GPro dr bülent arı ben cahilin ferasetine güvenirim diyen arı al bu pisliği al evine götür. hala senin ngibi kafalar belli makamlarda ise bu işler düzelmez al cahilinei evine git. cevap versene lan senin bu sözlerini sana yedirteceğiz. n özür dileyeceksin . cevap verirsin adamsan
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YUH: KATİL HERİF. TUTUKLANSIN.
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DURUMBU: işte ülke bu halde iken çocukları okullara toplayarak virüsü iyiden iyiye yayacaklar ya sürü bağışıklığını güdüyorlar ölen ölsün kalan kalsın çünkü millet böyle kimse karantinaya uymuyor herkes fıldır fıldır aylardır titizlendiğimiz de boşa gidecek
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