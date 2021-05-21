KARANTİNADAKİ MAHALLEYE GIDA DESTEĞİ

ANTALYA'nın Manavgat Belediyesi, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan Altınkaya Mahallesi'nde, özel giysili ekiplerle ekmek, su ve gıda malzemesi desteği yaptı.

ANTALYA'nın Manavgat Belediyesi, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan Altınkaya Mahallesi'nde, özel giysili ekiplerle ekmek, su ve gıda malzemesi desteği yaptı.

Manavgat'ın kırsal Altınkaya Mahallesi, artan pozitif Covid-19 vakaları ve çok sayıda temaslı kişi olması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Mahallenin giriş çıkışlarında jandarma ekipleri tarafından tedbir alındı. Manavgat Belediyesi, ilçe merkezine 2 saat uzaklıktaki mahalledeki vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmalara başladı.

ÖZEL GİYSİLİ EKİPLER

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in talimatı üzerine harekete geçen özel koruma giysili acil yardım destek ekipleri, bölgeye giderek, karantinadaki mahalle halkının acil gıda ihtiyaçlarını giderdi. Belediye ekipleri, mahallede bulunan 180 evin tamamına ekmek, su, gıda malzemesi, maske gibi ihtiyaçları ulaştırdı. Belediye ekipleri gün boyunca Covid-19 tedbirlerine uyarak, erzak ve destek paketlerini dağıttı. Zor günlerinde kapılarında Manavgat Belediyesi ekiplerini gören mahalle sakinleri, duyarlılığı nedeniyle Başkan Şükrü Sözen'e teşekkür etti.

BÜTÜN EVLERE TEK TEK ULAŞILDI

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 'Bu hastalık nedeniyle halkımız zor günler geçiriyor. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınan mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın Covid-19 hastalığının tehdidi altında olduğunu öğrenince çok üzüldük. Hasta olan vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun dileklerimi bu vesileyle iletiyorum. İnşallah sıkıntısız bir şekilde bu süreci atlatırlar" dedi.

Karantina sürecinin zorlu olduğunu aktaran Başkan Sözen, "Biz de belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'müzün özel koruma giysili destek ekipleri, gün içinde tüm mahalle halkımıza ulaşarak, 'Geçmiş olsun' dileklerimizle birlikte onların ihtiyaç duyduğu malzemeleri teslim etti. Süreçte ziyaretlerimiz devam edecek. Tüm mahalle halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı