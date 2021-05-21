KARANTİNADAKİ MAHALLEYE GIDA DESTEĞİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

KARANTİNADAKİ MAHALLEYE GIDA DESTEĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat Belediyesi, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan Altınkaya Mahallesi'nde, özel giysili ekiplerle ekmek, su ve gıda malzemesi desteği yaptı.

ANTALYA'nın Manavgat Belediyesi, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan Altınkaya Mahallesi'nde, özel giysili ekiplerle ekmek, su ve gıda malzemesi desteği yaptı.

Manavgat'ın kırsal Altınkaya Mahallesi, artan pozitif Covid-19 vakaları ve çok sayıda temaslı kişi olması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Mahallenin giriş çıkışlarında jandarma ekipleri tarafından tedbir alındı. Manavgat Belediyesi, ilçe merkezine 2 saat uzaklıktaki mahalledeki vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmalara başladı.

ÖZEL GİYSİLİ EKİPLER

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in talimatı üzerine harekete geçen özel koruma giysili acil yardım destek ekipleri, bölgeye giderek, karantinadaki mahalle halkının acil gıda ihtiyaçlarını giderdi. Belediye ekipleri, mahallede bulunan 180 evin tamamına ekmek, su, gıda malzemesi, maske gibi ihtiyaçları ulaştırdı. Belediye ekipleri gün boyunca Covid-19 tedbirlerine uyarak, erzak ve destek paketlerini dağıttı. Zor günlerinde kapılarında Manavgat Belediyesi ekiplerini gören mahalle sakinleri, duyarlılığı nedeniyle Başkan Şükrü Sözen'e teşekkür etti.

BÜTÜN EVLERE TEK TEK ULAŞILDI

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 'Bu hastalık nedeniyle halkımız zor günler geçiriyor. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınan mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın Covid-19 hastalığının tehdidi altında olduğunu öğrenince çok üzüldük. Hasta olan vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun dileklerimi bu vesileyle iletiyorum. İnşallah sıkıntısız bir şekilde bu süreci atlatırlar" dedi.

Karantina sürecinin zorlu olduğunu aktaran Başkan Sözen, "Biz de belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'müzün özel koruma giysili destek ekipleri, gün içinde tüm mahalle halkımıza ulaşarak, 'Geçmiş olsun' dileklerimizle birlikte onların ihtiyaç duyduğu malzemeleri teslim etti. Süreçte ziyaretlerimiz devam edecek. Tüm mahalle halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

KARANTİNADAKİ MAHALLEYE GIDA DESTEĞİ
KARANTİNADAKİ MAHALLEYE GIDA DESTEĞİ
KARANTİNADAKİ MAHALLEYE GIDA DESTEĞİ
KARANTİNADAKİ MAHALLEYE GIDA DESTEĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı: (2)
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı: (2)
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca ve Prof. Dr. Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca ve Prof. Dr. Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 207 kişi vefat etti, 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 207 kişi vefat etti, 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Burak Sergen Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Adem Büyük Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KARANTİNADAKİ MAHALLEYE GIDA DESTEĞİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 15:33:12. #1.13#

title