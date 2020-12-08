Karantina süresinin düşürülmesiyle ilgili yeni açıklama: Uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından yakın temaslıların karantina süresine ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunu ifade eden Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yazlı bir açıklama yaptı.

Karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesinin uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir.

BELİRTİLEN GÜNCELLEMELERE PARALEL OLARAK YAPILDI

Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır.

"KARARLARIMIZIN TEK ÖNCELİĞİ VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞIDIR"

Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır"