Karantina süreci tamamlanan 361 kişiye, zeybekli uğurlama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantina süreci tamamlanan 361 kişiye, zeybekli uğurlama

Karantina süreci tamamlanan 361 kişiye, zeybekli uğurlama
07.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:19

SUUDİ Arabistan ve Fransa'dan Afyonkarahisar'a getirilerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün yurtta karantinaya alınan 361 Türk vatandaşı, memleketlerine uğurlandı.

SUUDİ Arabistan ve Fransa'dan Afyonkarahisar'a getirilerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün yurtta karantinaya alınan 361 Türk vatandaşı, memleketlerine uğurlandı. Yurt çıkışı lavanta fidanı verilenler, zeybek gösterisiyle evlerine gönderildi.

Koronavirüs salgınının ardından yurt dışında mahsur kalan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, Suudi Arabistan ve Fransa'dan özel uçaklarla Türkiye'ye dönen 361 Türk vatandaşı, Afyonkarahisar Bacım Sultan Yurdu'nda karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreci tamamlanan 361 kişi, sağlık kontrollerinin ardından evlerine gönderildi.

Yurttan tek tek eşyalarıyla çıkanlara, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından lavanta fidanı verildi. Yurt misafirleri dezenfekte edilen otobüslere bindiği sırada Afyonkarahisar Belediyesi Efeler ekibi de davullu zurnalı zeybek gösterisi sundu. Bazı kişiler, ellerinde Türk bayraklarıyla ekibin gösterisinde tempo tuttu. Kendilerine sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirenler, yurt personeli, AFAD, Kızılay ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.'CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ FRANSA'DA BIRAKMADI'"Bizi Fransa'da bırakmayan devlete kurban olurum" diye bağırarak, yurttan çıkan Kahramanmaraşlı Ali Köse, "En büyük Türkiye. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sağlık çalışanlarımızı alkışlıyorum. Sosyal mesafenizi koruyun. Bu olay çok ciddi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi Fransa'da bırakmadı, ellerinden öpüyorum. Ölümümüz bile belirsiz olacaktı. Burada ekmeğimizi, aşımızı ve her şeyimizi verdiler. Çocuklarımıza kavuştuk" dedi.'HİÇBİR SORUN OLMADAN YOLCU EDİYORUZ'

Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Buldan ise 'Covid-19' tedbirleri kapsamında, 23 Nisan'da Suudi Arabistan ve Fransa'dan getirilen 361 kişinin 14 günlük süresinin tamamlandığını söyledi. Bugün 18 otobüsle 46 şehre tahliyelerin gerçekleştirildiğini aktaran Buldan, "Afyonkarahisar Valiliği'mizin koordinasyonunda bütün kurumlarımız ve Türk Kızılayı ile birlikte yurtta kalan vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştık. Bugüne kadar da hiçbir sorun yaşanmadı. Misafirlerimiz de bu konuda memnuniyetlerini bizlere dile getirdi. Gözlem altında tutulan misafirlerimizin sağlık durumları da gayet iyi. Hiçbir sorun olmadan yolcu ediyoruz. Pek çok vatandaşımız da bugün içerisinde evlerinde olacak. Yine evlerinde de izleme ve gözleme süreçleri devam edecek. Otobüslerine binen vatandaşlar, Efeler ekibince davullu zurnalı bir şekilde memleketlerine uğurlandı" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı Haberler
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haberler
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü Haberler
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Haberler
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım
Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım
Akrep burcunda Dolunay 2020! Burçlara etkileri neler?
Akrep burcunda Dolunay 2020! Burçlara etkileri neler?
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Antalya'da sosyal mesafeye uyumlu olması için bankların ortaları kesildi
Antalya'da sosyal mesafeye uyumlu olması için bankların ortaları kesildi
Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı
Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem
Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Irrfan Khan Gülben Ergen Hatice Çarpar
Spor Adem Ljajic Gökhan Gönül Loris Karius Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Bursa Fatura İntihar
Şu an buradasınız: Karantina süreci tamamlanan 361 kişiye, zeybekli uğurlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 16:11:45. #1.14#
title