Karantina süreci tamamlanan 361 kişiye, zeybekli uğurlama

SUUDİ Arabistan ve Fransa'dan Afyonkarahisar'a getirilerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün yurtta karantinaya alınan 361 Türk vatandaşı, memleketlerine uğurlandı.

SUUDİ Arabistan ve Fransa'dan Afyonkarahisar'a getirilerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün yurtta karantinaya alınan 361 Türk vatandaşı, memleketlerine uğurlandı. Yurt çıkışı lavanta fidanı verilenler, zeybek gösterisiyle evlerine gönderildi.

Koronavirüs salgınının ardından yurt dışında mahsur kalan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, Suudi Arabistan ve Fransa'dan özel uçaklarla Türkiye'ye dönen 361 Türk vatandaşı, Afyonkarahisar Bacım Sultan Yurdu'nda karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreci tamamlanan 361 kişi, sağlık kontrollerinin ardından evlerine gönderildi.

Yurttan tek tek eşyalarıyla çıkanlara, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından lavanta fidanı verildi. Yurt misafirleri dezenfekte edilen otobüslere bindiği sırada Afyonkarahisar Belediyesi Efeler ekibi de davullu zurnalı zeybek gösterisi sundu. Bazı kişiler, ellerinde Türk bayraklarıyla ekibin gösterisinde tempo tuttu. Kendilerine sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirenler, yurt personeli, AFAD, Kızılay ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.'CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ FRANSA'DA BIRAKMADI'"Bizi Fransa'da bırakmayan devlete kurban olurum" diye bağırarak, yurttan çıkan Kahramanmaraşlı Ali Köse, "En büyük Türkiye. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sağlık çalışanlarımızı alkışlıyorum. Sosyal mesafenizi koruyun. Bu olay çok ciddi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi Fransa'da bırakmadı, ellerinden öpüyorum. Ölümümüz bile belirsiz olacaktı. Burada ekmeğimizi, aşımızı ve her şeyimizi verdiler. Çocuklarımıza kavuştuk" dedi.'HİÇBİR SORUN OLMADAN YOLCU EDİYORUZ'

Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Buldan ise 'Covid-19' tedbirleri kapsamında, 23 Nisan'da Suudi Arabistan ve Fransa'dan getirilen 361 kişinin 14 günlük süresinin tamamlandığını söyledi. Bugün 18 otobüsle 46 şehre tahliyelerin gerçekleştirildiğini aktaran Buldan, "Afyonkarahisar Valiliği'mizin koordinasyonunda bütün kurumlarımız ve Türk Kızılayı ile birlikte yurtta kalan vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştık. Bugüne kadar da hiçbir sorun yaşanmadı. Misafirlerimiz de bu konuda memnuniyetlerini bizlere dile getirdi. Gözlem altında tutulan misafirlerimizin sağlık durumları da gayet iyi. Hiçbir sorun olmadan yolcu ediyoruz. Pek çok vatandaşımız da bugün içerisinde evlerinde olacak. Yine evlerinde de izleme ve gözleme süreçleri devam edecek. Otobüslerine binen vatandaşlar, Efeler ekibince davullu zurnalı bir şekilde memleketlerine uğurlandı" diye konuştu.

Kaynak: DHA