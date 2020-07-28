İngiliz şarkıcı Katie Price, karantina sonrası soluğu Türkiye'de aldı
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İngiliz şarkıcı Katie Price, karantina sonrası soluğu Türkiye'de aldı

İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price, sıkı karantina kurallarının gevşemesinden sonra sevgilisi Carl Woods ve çocuklarıyla Türkiye'ye geldi. Estetik operasyonları için sık sık Türkiye'yi ziyaret eden Price, fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti.

28.07.2020 17:18 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:09

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dışarı adımını atmayan Katie Price, gevşetilen karantina kurallarının ardından ilk seyahatini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Price, sevgilisi Carl Woods ve çocukları ile Antalya'da keyifli anlar geçiriyor. Estetikleriyle adından sık sık söz ettiren İngiliz güzel, bu defa dişlerini yeniledi.

ADETA KAMERALARA POZ VERDİ

42 yaşındaki şarkıcı Price, önceki gün kaldığı otelin havuzunda turuncu ve belinde siyah askı detayları olan bir bikiniyle görüntülendi. 5 çocuk annesi Katie Price'ın bir ara 13 yaşındaki kızı Princess ile havuzda yüzdüğü görüldü. Görüntülendiğinin farkında olan Price, adeta poz vererek güneşlenmeye devam etti. Price, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda dişlerini yenilettirdiğini de duyurdu. Katie Price, estetik operasyon yaptırmak için sık sık Türkiye'ye geliyor.

Karantina sonrası İngiliz şarkıcı Katie Price, soluğu Türkiye'de aldı

SIK SIK ESTETİK AMELİYATI OLUYOR

Price, İstanbul'da son olarak 5 farklı yerinden ameliyat oldu. İngiliz şarkıcı, yüz kaldırma, göz kapağı, kaş uygulaması, karın toparlatma ve Brezilya kalçası operasyonları geçirdi.

Karantina sonrası Katie Price, soluğu Türkiye'de aldı
Karantina sonrası Katie Price, soluğu Türkiye'de aldı
Karantina sonrası Katie Price, soluğu Türkiye'de aldı
Karantina sonrası Katie Price, soluğu Türkiye'de aldı
Karantina sonrası Katie Price, soluğu Türkiye'de aldı
İngiliz şarkıcı Katie Price, karantina sonrası soluğu Türkiye'de aldı
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