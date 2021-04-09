VALİLİK BİNASINA İŞLEM İÇİN GELDİ KARANTİNAYI İHLAL ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

AKSARAY'da Valilik binası işlem için gelen Firat U.(20) yapılan HES kodu sorgulamasında koronavirüslü hastayla temaslı olduğundan karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle, filyasyon ekipleri tarafından KYK yurduna yerleştirildi.

AKSARAY'da Valilik binası işlem için gelen Firat U.(20) yapılan HES kodu sorgulamasında koronavirüslü hastayla temaslı olduğundan karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle, filyasyon ekipleri tarafından KYK yurduna yerleştirildi. Hakkında 3 bin 150 lira idari para cezası da uygulanan Fırat U., "Bursa'dan Aksaray'a gelirken, otobüste bir kişinin durumu pozitif çıkmış. Dün beni sağlık görevlileri arayıp durumu söyledi. Bende bugün akşam hastaneye gidecektim." dedi.

"BENDE BUGÜN AKŞAM HASTANEYE GİDECEKTİM" DEDİ

Aksaray Valiliği'nin ek binasında bulunan kamu kurumlarından birine işlem yaptırmaya gelen Fırat U., girişte görevliler tarafından yapılan HES kodu sorgulamasında temaslı olduğu için karantinayı ihlal ettiği belirlendi. Bunun üzerine filyasyon ekibi çağrıldı. Fırat U., kendisini KYK yurduna yerleştirmek için gelen ekiplere, "Bursa'dan Aksaray'a gelirken, otobüste bir kişinin durumu pozitif çıkmış. Dün beni sağlık görevlileri arayıp durumu söyledi. Bende bugün akşam hastaneye gidecektim" dedi. Ekipler de "Dün bilgi verildiyse evden çıkmamanız gerekirdi." diye uyarıda bulundu. Karantinanın kalan süresini geçirmek için ambulansla KYK yurduna götürülen Fırat U.'ya İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği karantinayı ihlal ettiği için 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı