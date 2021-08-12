Karaman Tanıtım Platformu'ndan (KARTAP) Vali Işık'a Kitap Tanıtımı

Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı ziyaret eden Karaman Tanıtım Platformu (KARTAP) "Karaman Sevdamız" adlı kitabın tanıtımını yaptı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı ziyaret eden Karaman Tanıtım Platformu (KARTAP) "Karaman Sevdamız" adlı kitabın tanıtımını yaptı.

Ziyarette, Karman Tanıtım Platformu heyetini Vali Mehmet Alpaslan Işık'a tanıtan KARTAP yetkilisi Rıza Duru, sosyal medya gurubu oluşturarak bu sayede yüzlerce kişiye ulaştıklarını ve bu grup üyelerinden yaklaşık iki yıldır pek çok konuda ortaya çıkartılan fikir ve projeden oluşan "Karaman Sevdamız" adlı kitabın tanıtımını yaparak, güzel bir Karaman için yapılacak olan çalışmalara kılavuz olması yolunda çok önem arz ettiğini ifade etti.

Konuklarıyla bir süre sohbet ederek ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, kitabın ilimizin tanıtımına katkı sağlayacağına olan inancını belirterek, kültürümüze ışık tutan bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

12 Ağustos 2021 Perşembe günü Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleşen tanıtım programına Karaman Tanıtım Platformu (KARTAP) yetkilisi Rıza Duru, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, KAREV (Ankara Karaman Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı) Başkanı Veli Bozkır, İKEV Başkanı Suat Yıldırım ve platformun diğer üyeleri katıldı.

Kaynak: Habermetre