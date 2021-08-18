Karaman OSB'de 600 milyon liralık yatırım

Karaman Organize Sanayi Bölgesinde bisküvi, çikolata kek ve plastik malzemeler üzerine üretim yapan Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A. Şirketi tarafından yapımına başlanan makarna fabrikasının, 2022 başlarında hizmete açılacağı bildirildi.

Karaman Organize Sanayi Bölgesinde bisküvi, çikolata kek ve plastik malzemeler üzerine üretim yapan Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A. Şirketi tarafından yapımına başlanan makarna fabrikasının, 2022 başlarında hizmete açılacağı bildirildi.

Şirketin Yönetim Kurumu Başkanı Kemal Boynukalın, yaptığı açıklamada, Anı Bisküvi olarak Karaman OSB'de 1995 yılından bu yana hizmet verdiklerini söyledi.

Kurulduğu günden bu yana sistemli bir şekilde büyüyen iş yerlerinin bugün 1500 kişiye istihdam sağlayarak Karaman ve ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Boynukalın, "Firma olarak her zaman prensiplerimizin arkasında durduk. Karaman'da kazandığımız kazancımızı devamlı olarak yine Karamanda yatırıma dönüştürdük. Tüm faaliyetlerimizde doğruluk, çalışkanlık yanında sıfır hata ile kaliteli mamuller üreterek ülkemiz ve dünyanın en güvenilir şirketi olmak yolunda ilerliyoruz." dedi.

Ülkemizde üretilen 3 bisküvi, kek, şekerleme ve çikolatanın birinin Karaman'da üretildiğinin altını çizen Boynukalın, şunları kaydetti:

"Karaman bir gıda kenti. Karaman'da üretilen bisküvi, kek ve şekerlemeler dünyanın her yerine ihraç edilmekte. Bunun yanında en modern makineler ilimizde üretilmekte. Firma olarak uzun süredir bu ürünlerin yanına makarnayı da eklemeyi düşünüyorduk. Fırsat bu güneymiş. Gerekli araştırmaları yaptıktan sonra makarna fabrikamızın temelini attık. İnşallah Karaman OSB sınırları içerisinde yapımına başladığımız fabrikamız bitmek üzere. 2022 yılının başlarında tesisimiz üretime başlayacak. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Pandemi döneminde gıdanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu tesis 600 milyon liralık bir yatırım. İnşallah burada üretilen makarnalar ülkemizle birlikte dünyanın her tarafına gönderilecek. Ülkemizde ve dünyada tadıyla, kalitesiyle aranan bir marka olmak istiyoruz."

Makarna fabrikasının teknik özelliklerinden de bahseden Boynukalın, "Tesisimiz 80 bin metrekare alan üzerine kurulu. Bunun 23 bin 500 metrekaresi kapalı alan. Kurulu silolarımızda bir senelik buğdayı stoklayabileceğiz. İlk etapta günlük 110 ton, 6 ay sonrada bu 220 tona çıkacak. Tesis tam kapasiteyle çalışmaya başladığında üretimimiz günlük 440 ton olacak. En modern makinaların siparişi verildi. 500 kişiye kadar istihdam sağlanacak. Tesisimize gelen buğday önce irmik, sonrada makarna olacak. Bu tesis için araştırma yaparken yatırımı başka illere yapmamız için teklifler geldi. Bunların hepsini reddettik. Çünkü biz Karamanlıyız. Yatırımımız Karaman'da olmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin