Karaman'dan Manavgat'a 20 bin balya saman
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Karaman'dan Manavgat'a 20 bin balya saman

Karaman'dan Manavgat'a 20 bin balya saman
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karaman'ın Sudurağı beldesi çiftçileri ile Karaman Ziraat Odası Başkanlığı, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki besicilerin yaralarını sarmak için harekete geçti.

Karaman'ın Sudurağı beldesi çiftçileri ile Karaman Ziraat Odası Başkanlığı, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki besicilerin yaralarını sarmak için harekete geçti. Çiftçiler kendi aralarında topladıkları yaklaşık 20 bin balya samanı bölgeye gönderiyor. Tırlara yüklenmeye başlanan saman balyalarının ilki törenle belde meydanından Manavgat'a gitmek üzere uğurlandı.

Sudurağı beldesinde besicilik yapan Oğuzhan Himalaya, kendisinin de hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "Damdan düşenin halini, en iyi bizim gibi besicilik yapanlar anlar. Ben kendimce böyle bir kampanya başlatmaya karar verdim. Daha sonra beldemizdeki diğer çiftçilerimiz de bu duruma destek vermeye başladı. Şuanda da kampanya bayağı büyüdü. Şuanda yangın olan bölgelere devletimiz başta olmak üzere ciddi anlamda gıda yardımları yapılıyor. Ancak hayvanlara yönelik yem konusu kimsenin aklına bile gelmiyor. Bizim en büyük sıkıntımız nakliye konusudur. Bu konuda destek olunursa seviniriz. Saman balyaları hazır vaziyette tarlalarda beklemektedir. Biz tır buldukça saman balyalarını göndermeye devam edeceğiz" dedi.

"Türk Milleti duyarlı insanlardır"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da yaptığı konuşmada, "Tüm Türkiye'nin değişik illerinde çıkan orman yangınları bizleri derinden üzmüştür. Ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık günlerde, karanlık güçlerin oluşturduğu ve sabotaj olduğunu düşündüğümüz bu yangınlardan dolayı bizler de bir nebze katkıda bulunmak istedik. Bugün sabah Manavgat Ziraat Odası Başkanımız ile görüştük. Biliyorsunuz Türk Milleti duyarlıdır. Bu duyarlıklarını da her zaman her yerde göstermiştir. Bizler de yangın bölgelerinde gıdayla ilgili sorun olmadığını biliyoruz. Manavgat Ziraat Odamız, hayvanların kaba yemiyle ilgili sıkıntılar olduğunu bizlere ilettiler. Bizler de hızlı bir şekilde Sudurağı beldemizdeki çiftçilerimizle görüştük. Kendileri de hızlı bir şekilde bir organizasyon yaptılar. Hemen kısa sürede ise 10 bin balya samanı topladılar. Şuanda ilk etapta 4 tırı gönderiyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu tırlar sırasıyla saman balyalarını Manavgat'a götürecekler. Ben buradan destek veren tüm Sudurağı çiftçilerimize gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra ilk saman balyası yüklü tır Manavgat'a uğurlandı. - KARAMAN

Karaman'dan Manavgat'a 20 bin balya saman
Karaman'dan Manavgat'a 20 bin balya saman

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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