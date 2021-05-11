Karaman'da evlerinin aşenesi yanan anne ile oğlu gözyaşlarına hakim olamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman'da evlerinin aşenesi yanan anne ile oğlu gözyaşlarına hakim olamadı

Karaman'da evlerinin aşenesi yanan anne ile oğlu gözyaşlarına hakim olamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da tek katlı müstakil evin mutfak olarak kullanılan aşenesinde çıkan yangını söndürebilmek için mahalleli seferber oldu.

Karaman'da tek katlı müstakil evin mutfak olarak kullanılan aşenesinde çıkan yangını söndürebilmek için mahalleli seferber oldu. Söndürme çalışmalarını izleyen anne ile oğlu ise gözyaşlarını hakim olamadı.

Yangın, Fatih Mahallesi 1906. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evin mutfak olarak kullanılan aşenesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç'ye ait müstakil evin aşenesinde ocakta unutulan kömürün alev almasıyla yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin durumu önce ev sahiplerine daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, evin etrafında çevre güvenliğini alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Alevlerin aşeneyi sarması üzerine mahallelide söndürme çalışmalarına destek verdi. Sokakta bulunan yangın vanasından alınan su ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anne ile oğlu gözyaşlarına hakim olamadı

Üzüntülü ve buruk gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyen anne Ayşe Selim Ç. ile oğlu Ali Ç. birbirlerine sarılarak teselli buldu. Bir süre sonra baygınlık geçiren Ayşe Selim Ç. ve eşi Mustafa Ç., olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından ambulansta tedavileri yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken aşene kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye yaptığı incelemede yangının aşenedeki ocakta unutulan kömürün alev almasıyla çıktığını tespit etti. - KARAMAN

Karaman'da evlerinin aşenesi yanan anne ile oğlu gözyaşlarına hakim olamadı
Karaman'da evlerinin aşenesi yanan anne ile oğlu gözyaşlarına hakim olamadı
Karaman'da evlerinin aşenesi yanan anne ile oğlu gözyaşlarına hakim olamadı
Karaman'da evlerinin aşenesi yanan anne ile oğlu gözyaşlarına hakim olamadı
Karaman'da evlerinin aşenesi yanan anne ile oğlu gözyaşlarına hakim olamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

6 ev yandı ama duvarda asılı duran 'Bereket' duası yanmadı
6 ev yandı ama duvarda asılı duran 'Bereket' duası yanmadı
Antalya'da evleri yanan biri işitme engelli yaşlı çiftin korku dolu anları
Antalya'da evleri yanan biri işitme engelli yaşlı çiftin korku dolu anları
Annesiyle tartıştıktan sonra kendisini kilitlediği odayı ateşe veren genç, feci şekilde can verdi
Annesiyle tartıştıktan sonra kendisini kilitlediği odayı ateşe veren genç, feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca
Magazin Ebru Yaşar Burak Sergen Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Cyle Larin Fatih Terim Burak Yılmaz Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karaman'da evlerinin aşenesi yanan anne ile oğlu gözyaşlarına hakim olamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:45:54. #1.15#

title