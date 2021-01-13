Karaman'da "Engelsiz Yaşam" projesi
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Karaman'da "Engelsiz Yaşam" projesi

13.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:20
Karaman'da

Milliyetçi Hareket Partisi Karaman İl Başkanlığı öncülüğündeki proje kapsamında, gurbetçi hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen engelli araçları, Ayrancı Belediyesi'nin organizasyonuyla Karaman'ın 5 ilçesinde dağıtıma başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Karaman İl Başkanlığı öncülüğündeki proje kapsamında, gurbetçi hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen engelli araçları, Ayrancı Belediyesi'nin organizasyonuyla Karaman'ın 5 ilçesinde dağıtıma başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Karaman İl Başkanlığı tarafından başlatılan "Karaman'da Engelsiz Yaşam" projesi kapsamında 5 ilçede belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere engelli aracı dağıtım töreni yapıldı.

Nakil ve dağıtım organizasyonunu Ayrancı Belediyesi'nin üstlendiği proje kapsamında, 46'sı akülü 40'ı tekerlekli olmak üzere 86 engelli aracının dağıtımına başlandı.

Hollanda Türk Federasyonu Lahey Teşkilatı'ndan hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen araçların dağıtımı Ayrancı ilçesinde gerçekleştirildi.

Yürüme engelinin, kişilerde yeteneklerinin ortaya konulması noktasında güçlerini sınırlandırdığını ifade eden MHP Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar, "Vakitlerinin çoğunu evde geçirmek durumunda kalan engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmesi adına il teşkilatı olarak bir proje başlattık. Hollanda Türk Federasyonu Lahey Teşkilatı'nın katkılarıyla ilimize getirdiğimiz bu araçları, ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere ilçe başkanlarımıza teslim ediyoruz. Bu araçların hemşerilerimizin kişisel ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir imkan sağlamasını diliyor, her birine hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirten Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı ise "Toplamda 86 adet olan engelli aracımız diğer ilçelerimizde de dağıtımı yapılmak üzere bugün itibariyle gönderildi. İlçemizde yaşayan engelli hemşerilerimizin tek başına evden çıkıp rahatça dolaşabilmesi adına her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 5 ilçede dağıtılacak olan engelli araçları, ilçe başkanlarına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

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