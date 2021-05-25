Karaman'da "Dünya Dili Türkçe" konferansı düzenlendi
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Karaman'da "Dünya Dili Türkçe" konferansı düzenlendi

Karaman'da 'Dünya Dili Türkçe' konferansı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu - Haberler | Güncel

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "Bugün dünyada ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyen kişi için Türkçe, beşinci sırada.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "Bugün dünyada ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyen kişi için Türkçe, beşinci sırada. Dünyada 6 bin dil var. 7 milyar insan yaşıyor ve Türkçe tercih edilen diller arasında beşinci sırada yer alıyor." dedi.

Gülsevin, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin (KMÜ) kuruluşunun 14'üncü yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde üniversitenin 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen "Dünya Dili Türkçe" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, üniversite için anlamlı olan bir etkinlikte TDK Başkanı Gülsevin'i aralarında görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen Gülsevin, Türkçe açısından Karaman'ın ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.

Gülsevin, farklı dönemlerde Arapça, Farsça gibi unsurları az kullanma gayretlerinin sonuç vermediğini ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün sistemli olarak duruma el koymasıyla bu konuda bir başarı sağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yine bir devlet adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya Dili Türkçe' başlığıyla yeni bir seferberlik başlattı ve bu seneyi Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan etti. Bugün dünyada ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyen kişi için Türkçe, beşinci sırada. Dünyada 6 bin dil var. 7 milyar insan yaşıyor ve Türkçe tercih edilen diller arasında beşinci sırada yer alıyor. Türkçe'nin yaygınlaşmasında en önemli vasıtalardan biri Yunus Emre Enstitüsü. Bunlar her yerde Türkçe'nin, Türk kültürünün yaygınlaşması için başarılı çalışmalar yapıyor. Dünyanın her yerinde Türk dizileri satılıyor, izleniyor. Üniversitelerimizde Türkçe öğrenmek isteyen yabancı öğrencilerimiz var. Bu da doğal olarak Türkçe'nin yaygınlaşmasında rol oynuyor."

Konferansın sonunda Gülvesin'e Rektör AK tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Konferansa, Karaman Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

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