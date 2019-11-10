Karalar: "10 Kasım hüznümüzün sonsuzlaştığı gündür"

10.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:45

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bedeni ölen Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünceleri, ilkeleri ve inkılapları, milyonlarca Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte sonsuza kadar yaşayacak" dedi.



Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıldönümü nedeniyle ilk tören Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.



Daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Etem Çalışkan Çizgileriyle Atatürk Portreleri Sergisi'nin açılışı 75. Yıl Sanat Galerisi'nde yapıldı.



10-12 Kasım 2019 tarihlerinde açık kalacak serginin açılışını kent kurmayları birlikte gerçekleştirdi.



"Atatürk'ü unutturmak mümkün değil"



Dünyaca ünlü ressam, hattat ve kaligrafi ustası Etem Çalışkan'ın elinden çıkan birbirinden güzel Atatürk portrelerinin sanatseverlerle buluşturulduğu serginin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "10 Kasım bizim hüznümüzün sonsuzlaştığı gündür" dedi.



Her yıl 10 Kasım'da duygu yüklü olduklarını belirten Başkan Karalar, "Az önceki video gösteriminde Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarının bir kısmı gösterildi. Bunlar ne yazık ki unutturulmak istendi. Ancak bu mümkün olmayacak" diye konuştu.



Başkan Zeydan Karalar sözlerine şöyle devam etti:



"Sanıldı ki Pir Sultan Abdal öldürülünce kardeşlik, barış, haksızlıkla mücadele sona erer. Sanıldı ki Gandi öldüğünde zulme karşı, bozuk düzene karşı, baskıya karşı barışçıl, kan dökmeden mücadele yok olur. Sanıldı ki Hz. Hüseyin katledilince haksızlığa karşı duruş biter. Son yıllarda da sanıldı ki Mustafa Kemal Atatürk ölünce aydınlığa, demokrasiye, uygarlığa, medeniyete, hukuka, adalete yürüyüş yok olur. Böyle zannedenler Mustafa Kemal Atatürk ölürse, binlerce milyonlarca Mustafa Kemal'in doğup, bu değerlere yürüyüşün sonsuza kadar devam edeceğini düşünemedi."



"Atatürk mücadelesinin içinde olacağım"



Başkan Zeydan Karalar, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bu sergide elbette bizi bir araya getiren Mustafa Kemal Atatürk'ün dehası ve yaptıkları ile değerli ağabeyimiz, önemli sanatçı Etem Çalışkan'ın bu güzel çalışmasıdır. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben de nefes aldığım sürece Atatürkçülük mücadelesinin içinde olacak bir kardeşinizim."



91 yaşındaki sanatçı Etem Çalışkan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a, tablo takdim etti.



Etem Çalışkan, cep telefonunun son dört numarasının Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihi 1881 olduğunu söyledi.



Başkan Zeydan Karalar ve kent protokolü, 75. Yıl Sanat Galerisi'ndeki programın ardından, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen 10 Kasım anma programına katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA