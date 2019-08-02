Karakurt Barajı'nda yıl sonunda su tutulmaya başlanacak

KARS - Kars Valisi Türker Öksüz, yapımı devam eden Karakurt Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatını yerinde inceleyerek, yüklenici firma yetkilileri ve DSİ Bölge Müdürü Mahmut Dündar'dan bilgi aldı.

Ziyaret sırasında DSİ Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Bölge Müdür Yardımcısı Sabahattin Şamcı, HES Şube Müdürü Mehmet Nebioğlu, ENERGO PRO yüklenici firma Genel Müdürü Celal Kozumali, Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Serkan Karakuş ve Proje Müdürü Özgür Çiçekdağ tarafından Vali Öksüz'e brifing verildi.

Brifing sırasında yüklenici firmanın Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Serkan Karakuş, tarafından sunum yapılarak, Karakurt Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Ülke ekonomisine yıllık 346 GWH enerji üretimi yaparak katkıda bulunacağı belirtildi.

Karakurt Barajı'nda inşaat işlerinin yüzde 60 seviyelerinde olduğu da belirtilerek Aras Nehri havzasının düzenlemesine de büyük katkı sağlayacak olan barajda, 2019 yılsonunda su tutulmasının planlandığı açıklandı.

Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Serkan Karakuş yaptığı sunumda Karakurt Barajı ve HES Sanrali ile Kars'a ve ülkemize 238 milyon dolarlık gelir sağlanacağında dikkat çekerek, 2019 yılının sonunda su tutmaya başlayacağını söyledi.

Karakurt Barajının Türkiye'de ilk kez asfalt çekirdekli kaya dolgu barajı olarak inşa edildiğini de belirten Karakuş: "Kars ilinin Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Barajı ve HES projesi, Aras Nehri üzerinde yer alıyor. Toplam kurulu gücü 99.5MW olan projenin, yıllık üreteceği enerji miktarı 345 GWh civarında olacak. 2016 yılında başladığımız projeyi 2019 yılı sonunda tamamlamayı ve santralimizi işletmeye almayı planlamaktayız. Karakurt projemiz, Türkiye'de ilk kez asfalt çekirdekli kaya dolgu barajı olacak. Türkiye'de kendi üretimiz olan türbin ve jeneratörlerimizin montajını da gerçekleştirmekteyiz. 10 ayrı yüklenici firma ile çalışmaktayız ve yaklaşık 1000 çalışanın yüzde 80'ini yöre halkı oluşturmaktadır. Karakurt Barajı ve HES Projesi ile Aras Nehri'nden akan suyu en verimli şekilde elektrik enerjisine dönüştüreceğiz. Karakurt Projesi ile Iğdır Ovası'nın tamamında sulama yapacak. Nisan ve Mayıs aylarında su depolanarak kurak dönemde su kaynağından faydalanma gibi çalışmalarda bölgede önemli bir yer tutacak." dedi.

Vali Öksüz: "Baraj Kars ve çevresine büyük katkı sağlayacak"

Vali Türker Öksüz, sunum sonrası yaptığı açıklamada; Kars ve çevresine çok önemli katkı sağlayacak olan Karakurt Barajı ve Hidro Elektrik Santralinin yılsonunda su tutmaya başlayacağını söyledi.

Baraj inşaatının yüzde 60 seviyesinde olduğunu da belirten Vali Öküz: "Bütün dünyada olduğu gibi Ülkemizde de enerji ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Buna paralel olarak enerji üretimini kendi kaynaklarımızla yapmak çok daha önem arz ediyor. Elbette ki bizler enerji üretiminde kendi kaynaklarımızı sonunda kadar kullanıp, bu konuda dışa bağımlı olmaktan kurtulmayı bir hedef olarak benimsemiş durumdayız. Hidroelektrik santralleri de bu hedefe ulaşmamızda önemlidir. 99.5MW kurulu gücü olanak bu tesis 345 GWh civarında elektrik enerjisi sağlayacak. Yerli imkanlarla sayısız özelliği ile inşaatı devam eden tesisin yapımı tamamlanarak Kars'a ve ülkemize çok büyük katkı sağlayacak." dedi.

Sunumun ardından Karakurt Barajı ve Hidro Elektrik Santrali inşaatı Vali Türker Öküz ve beraberindekiler tarafından gezilerek incelendi.

Kaynak: İHA