Karakovalıların yüzü artık gülüyor

Pamukkale Belediyesi tarafından başlatılan kilit parke atağı kapsamında bir mahalle daha tozdan, çamurdan kurtuldu.

Pamukkale Belediyesi tarafından başlatılan kilit parke atağı kapsamında bir mahalle daha tozdan, çamurdan kurtuldu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, seçim vaatlerinde örnek üstyapı çalışmaları yapacağız diyerek ilçe halkına söz vermişti. Belediye Başkanı Avni Örki, göreve başlamasının ikinci yılında kültürden sanata, spordan, eğitime birçok projeye imza atmanın yanında, özellikle kırsaldaki mahalleleri bir bir tozdan, çamurdan kurtarıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bugüne kadar Akdere, Güzelköy, Kale, Akhan, Güzelpınar, Eldenizli, Uzunpınar, Pınarkent, Belenardıç, Küçükdere, Akçapınar, Karakurt, Haytabey, Eymir, Kurtluca, Kavakbaşı, Yukarışamlı ve son olarak da Karakova Mahallesi'nde 24 sokakta 22 bin metrekarelik alana kilit parke döşemesinin tamamlandığını belirtti. Başkan Örki, "Mahallelerimizi bir bir güzelleştirmeye devam ediyoruz. Karakova Mahallesi sakinlerimiz haklı olarak, yıllardır toprak olan yollarından şikayetçilerdi. Burada yaşayan vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmenin sevincini yaşıyoruz. Karakova ile birlikte, 18 mahallemizin tüm sokaklarına kilit parke taşı döşeyerek, vatandaşlarımızı tozdan, çamurdan kurtardık. Halkımızın iradesiyle başladığım Belediye Başkanlığı görevimi iki yılı geride bırakırken, bu geçen 2 yılda ilçemiz için yeni yeşil alanlar, parklar, pazaryerleri, sosyal tesis, halı sahalar, turizm faaliyetleri gibi geleceğe yatırım olarak nitelendirdiğimiz birçok önemli projeye imza attık. Bundan sonra da, tüm mahallelerimizin eksikliklerini bir bir tamamlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Karakova, ömründe almadığı hizmeti aldı"

Karakova Mahalle Muhtarı Hasan Özdemir, "Karakova Mahallesi ömründe alamadığı hizmeti şu anda aldı" diyerek, mahallelerine yapılan hizmetlerden çok memnun olduklarını belirtti. Özdemir, "Belediye Başkanımız verdiği sözü tuttu. Çalışmalar son derece hızlı ve zamanında yapıldı. Şu anda Karakova Mahallesi ömründe alamadığı hizmeti aldı. Vatandaşımız yazın tozundan, kışın çamurundan kurtuldu. Başkanımız mahallemizin isteklerini ikiletmiyor bile. Tüm mahalle sakinlerimiz belediye hizmetlerinden çok memnunuz. Belediye başkanımıza, belediye başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür eden mahalle sakini Mesut Aydıner de, "Mahallemize yapılan güzel bir yatırım oldu. Tozdan, kirden, çamurdan kurtulduk. Belediyemiz mahallemizde, halı sahamızı yaptı, pazaryerimizi yaptı, 18.Uygulama maddemizi yaptı, yollarımızı yaptı. Her şey güzel. Başkanımıza vatandaşını düşündüğü için teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı