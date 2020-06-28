'Karakolbot'tan 'maske' ve 'sosyal mesafe' uyarısı
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'Karakolbot'tan 'maske' ve 'sosyal mesafe' uyarısı

'Karakolbot'tan 'maske' ve 'sosyal mesafe' uyarısıANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girenler, deniz polisi tarafından sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları için denizden 'karakolbot' ile uyarıldı.

28.06.2020 09:19 | Son Güncelleme: 28.06.2020 09:27

'Karakolbot'tan 'maske' ve 'sosyal mesafe' uyarısı

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girenler, deniz polisi tarafından sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları için denizden 'karakolbot' ile uyarıldı. Kurallara uymayan lastik bottaki 7 kişilik aile ise yüzlerce metre açıkta deniz polisi tarafından bota alınıp, kıyıya bırakıldı.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, her geçen gün kalabalıklaşıyor. Tatilcilerin sahil bandında sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmesi için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, 'karakolbot' ile Antalya Yat Limanı'ndan denize açıldı. Sahil kıyısı boyunca hoparlörlerden 'Sağlığınız hem sizin hem de sevdikleriniz için çok önemli. Lütfen sosyal mesafe kuralına uyalım, maskelerimizi takalım' uyarısında bulunuldu.

7 KİŞİ, KÜÇÜK BOTLA DENİZE AÇILDI

Vatandaşın uyarıya el sallayarak teşekkür ettiği dikkati çekerken, polis ekipleri de kurallara uyanlara el sallayıp, siren çalarak, teşekkür etti. Konyaaltı Sahili açıklarında lastik bot gören deniz polisi, yanına giderek, bottakilere uyarıda bulundu. Lastik botla açılmanın tehlikeli olacağını anlatan deniz polisi, bottaki 7 kişinin sosyal mesafe ve maske kurallarına da uymadığını tespit etti. Bir kere için uyarıda bulunulan aile, lastik botla birlikte 'karakolbot'a alınarak, kıyıya götürüldü.

Kendileri için bu uyarının ders olduğunu söyleyen Eraycan Aydın, "Aynı aileden olduğumuz için maske ve fiziki mesafe kuralına dikkat etmedik. Ama dışarıda olduğumuz için dikkat etmemiz lazımdı. Bu uyarı bize ders oldu" dedi.

Deniz Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ufuk Ülker ise görevlerinin bir parçasının vatandaşı hata yapmaması konusunda uyarmak olduğunu söyledi. Kıyıda özellikle sosyal mesafe ve maske kuralının çoğunlukla dikkate alınmadığını anlatan Ülker, "Denizde yüzenleri fiziki mesafe, kıyıya çıkıp güneşlenenleri ise hem fiziki mesafe hem de maske konusunda hoparlörlerden anons yaparak uyarıyoruz. Maske takmak, sosyal mesafeye uymak sağlık için önemli. Botla açılan vatandaşları da hata yaptıkları yönünde uyardık, kıyıya çıkarıp maske takmalarını sağladık" diye konuştu.

TATİLCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Konyaaltı Sahili'nde bulunanlar ise deniz polisinin sosyal mesafe ve maske kullanımı konusundaki uyarılarından memnun kaldıklarını söyledi. Sahilde denize giren Sağdık Burak Tuncel (18), "Yapılan uyarıları dikkate alıyoruz. Fiziki mesafe kurallarına uyuyoruz" dedi.

Eşiyle sahilde bulunan Abdullah Kentkaya (52), "Uyarıların yapılması çok iyi. Bazı sorumsuz vatandaşlar olabiliyor. Uyarılarla tekrar hatırlatılması bizim için çok iyi oldu. Sahile her gün geliyoruz. Sürekli uyarılar yapılınca 'Biz güçlü bir ülkeyiz' dedik. Sahil güvenlik ekiplerinin helikopteri, dronla kontrolü ve deniz polisi uyarılarda bulunuyor. Denizimiz, sahilimiz ve Antalya'mız çok güzel" diye konuştu.

Eşi Kezban Kentkaya ise "Yurt dışından Antalya'ya döndük. Artık burada yaşıyoruz. Ülkemizde olduğumuz için çok şanslıyız. Birçok ülkeyi gezdik gördük ama bizim ülkemiz gibisi yok. Bunun değerini bilmeli, hep beraber sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Deniz polisinin böyle uyarılarda bulunmasından çok mutluyuz. Bazı vatandaşlar uyarıları göz ardı edip maskesiz dolaşabiliyor" dedi.

Sahile köpeğiyle gelen Kadriye Feyzade Kiara (45), "Deniz polisi haklı uyarılarda bulundu fakat denizde bu kurallara uymak biraz zor. Maskemizi yanımızda taşıyoruz ancak yolda yürürken takıyoruz. Fiziki mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Denizin içinde buna dikkat etmek gerçekten zor olabiliyor" diye konuştu.

'Karakolbot'tan 'maske' ve 'sosyal mesafe' uyarısı

Kaynak: DHA

Manşet

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