Karakeçili yörük kadınların zorlu yayla mesaisi
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Karakeçili yörük kadınların zorlu yayla mesaisi

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Kocayayla köyünde, Karakeçili yörükleri serin ve verimli Tuğlu Yaylası'nda konaklamalarını sürdürüyor.

18.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:41

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Kocayayla köyünde, Karakeçili yörükleri serin ve verimli Tuğlu Yaylası'nda konaklamalarını sürdürüyor.

Eşleri, çocukları ve aile büyükleri ile yaylalara çıkan kadınlar, zor yaşam koşullarında derme çatma çadırlarda tüm günlerini çalışarak geçiriyor.

Mesailerinin gün doğumu ile başladığını ve hava kararana dek sürdüğünü belirten Firdevs Şahin, nisan ayında yaylaya çıktıklarını söyledi.

Her gün sabah saat 06.00'da kalkarak, çobanlara kahvaltı hazırladıklarını belirten Şahin, "Daha sonra ev işlerine, yemek ve peynir yapımına başlarız. Otlamaya götürülen hayvanlar akşam döndüğünde ise sağım işlemini yaparız. Bu yaşam tarzı yılın 6 ayı boyunca aynı şekilde devam eder." dedi.

"İşlerimizi imece usulü ile yapıyoruz"

Göçerliğin zorluklarını dile getiren Şahin, baharın başlamasıyla göç etmeye başladıklarını anlattı.

Şahin, "Yaylaya ailecek göç ediyoruz. Çocukların okul dönemi olduğunda onlardan ayrı kalırız. Onun dışında pek ayrı kalmayız. Yaylada bulunan kadınlar ile de imece usulü ile işlerimizi yapıyoruz. Yayla komşularımız ile bir araya gelerek yiyeceklerimizi hazırlıyoruz." diye konuştu.

"Tek geçim kaynağımız hayvancılık"

Yaylada üretilen süt ürünlerinde hiçbir katkı maddesinin bulunmadığını ve tamamen organik olduğunu anlatan Şahin, bu ürünleri Sandıklı pazarında sattıklarını ifade etti.

Sipariş üzerine peynir ürettiklerini ve çevre illere de gönderdiklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bizim tek geçim kaynağımız hayvancılık ve ondan elde ettiğimiz ürünler. Keçilerimizi sağdıktan sonra iki saat sütü dinlendiriyoruz. Sonra peynir yapıp tahtalara bastırıyoruz. Akşam da kesede bekletiyoruz. Peynirlerimizi genellikle sipariş üzerine Uşak, Manisa ve Sandıklı'daki müşterilerimize gönderiyoruz."

Karakeçili yörük kadınların zorlu yayla mesaisi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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