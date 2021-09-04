Karaismaismailoğlu: "Salarha Tüneli, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkın çok somut bir örneği"
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Karaismaismailoğlu: "Salarha Tüneli, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkın çok somut bir örneği"

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaismailoğlu, Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaismailoğlu, Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.

"Aslında Salarha Tüneli, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkın çok somut bir örneği"

"Dünyanın deniz üzerine inşa edilen sayılı, ülkemizin ise Ordu-Giresun havalimanından sonra ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin havalimanı yapım çalışmaları da başarıyla devam ediyor. 3 bin metre uzunluğundaki pisti ve yılda 3 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede terminal binası ile bölgenin havayolu ulaşım ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacaktır"

Karaismaismailoğlu: 'Salarha Tüneli, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkın çok somut bir örneği'
Karaismaismailoğlu: 'Salarha Tüneli, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkın çok somut bir örneği'
Karaismaismailoğlu: 'Salarha Tüneli, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkın çok somut bir örneği'
Karaismaismailoğlu: 'Salarha Tüneli, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkın çok somut bir örneği'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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Karaismaismailoğlu: "Salarha Tüneli, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkın çok somut bir örneği" - Haberler
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