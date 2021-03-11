Karahan Çantay'ın son röportajı; Türkiye'den kendi isteğimle ayrıldım

TÜRKİYE'nin ilk erkek güzeli seçilen ve 47 yaşında Tayland'da hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın son röportajında "Türkiye'den kendi isteğimle yurt dışına gittim. Çok sıkıldım, çok yıprandım" ifadelerini kullandı. Çantay, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde yaşadığını ve yurt dışında geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü bile yaptığını anlattı. Öte yandan Çantay'ın cenazesinin yarın Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ın, "Magazin Masası'nda" bugün yayınlanan yazısına göre, Tayland'da matematik öğretmenliği yapan Çantay, evi olmadığı için okula yakın bir yurtta kalıyordu. 6 Mart 2021 Cumartesi gecesi bir arkadaşının yanında olan Karahan Çantay, kendi kullandığı motosikleti ile kaldığı yurda dönmek için yola çıktı. Karahan Çantay, 01.00'da kullandığı motosikleti ile bir kamyona çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Çantay, 7 Mart Pazar günü Tayland saatine göre 01.00'da, Türkiye saatine göre ise 6 Mart Cumartesi gecesi saat 21: 00'da hayata veda etti. Kazadan hemen sonra ise Çantay'ın ailesine acı haber ulaştı ve ailesi cenazeyi Türkiye'ye getirtmek üzere resmi işlemlere hemen başladı. Cenazenin bekleme sebebi ise saat farkı ve pandemi nedeni ile işlemlerin uzamasından kaynaklandı. Karahan Çantay'ın cenazesi Cuma günü Ankara'ya getirilecek ve Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cenaze yola çıkmadan önce Taylandlı arkadaşları çok sevdikleri Karahan Çantay için bir kutsama töreni yapacak.

KARAHAN ÇANTAY'IN SON RÖPORTAJI ORTAYA

Öte yandan 4 Ekim 2015 tarihinde Onur Akay'ın, Karahan Çantay ile yaptığı röportajda ortaya çıktı. Akay'ın röportajına göre, Türkiye'yi neden terk ettiğini anlatan Çantay, Türkiye'den gitmesi için tehdit edilmediğini belirterek, "Ben kendi isteğimle gittim. Çok sıkıldım, çok yıprandım. Uzak Doğu hayalim de vardı" dedi. Uyuşturucu satıcısı olduğu iddialarına ilişkin de konuşan Karahan Çantay, "Bu olayda suçsuzdum. Bana tuzak kurdular. 2 ay yattım. Bir dönem kullanıcı oldum ama dediğim gibi tuzak kurdular bana. Çünkü benim yaşım büyüdü ama aklen hiç büyümedim. Hep çocuk kaldığımdan oldu" şeklinde konuştu. Yurt dışında Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde yaşadığını belirten, Çantay, geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü bile yaptığını söyledi. "Türkiye'ye geri dönmeyecek misin?" şeklindeki soruya Karahan Çantay şunları söyledi: "Sürekli Ankara'ya gelip gittim. Yurtdışından Türkiye'ye dönüşler yaptığım da oldu. Ankara'da ailemin yanında yaşadım ve yarım kalan üniversite eğitimime devam ettim. ODTÜ'ye geri döndüm."

(Fotoğraf)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı