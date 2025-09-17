2013-2016 yılları arasında yayınlanan ve başrollerini Ece Uslu, Özlem Conker, Hilal Altınbilek, Mert Yazıcıoğlu, Mesut Akusta, Ogün Kaptanoğlu ve Şerif Sezer'in paylaştığı Karagül dizisi, tekrar bölümleriyle NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyordu. Peki, Karagül bugün neden yok?

KARAGÜL BUGÜN NEDEN YAYINLANMADI?

2013-2016 yılları arasında yayınlanan ve başrollerini Ece Uslu, Özlem Conker, Hilal Altınbilek, Mert Yazıcıoğlu, Mesut Akusta, Ogün Kaptanoğlu ve Şerif Sezer'in paylaştığı Karagül dizisi, tekrar bölümleriyle NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyordu. Normalde hafta içi her gün 16.30'da yayınlanan dizinin bugün yayınlanmaması, izleyicilerin dikkatini çekti.

NOW TV yayın akışında Karagül yerine bu saatlerde Kıskanmak dizisinin tekrar bölümlerine yer verildiği görüldü. Kanal tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, Karagül'ün bu hafta itibarıyla 06.00'da yayınlanacağı, 16.00 kuşağında ise yeni başlayan dizilerin tekrarlarının ekrana geleceği bildirildi.

KARAGÜL DİZİSİNİN KONUSU

Karagül dizisinde; üç çocuğuyla birlikte Halfeti'de yaşayan, mutsuz ve yalanlarla örülü bir hayat süren Ebru'nun hikâyesi anlatılmaktadır. Ebru, öldüğünü sandığı oğlunun hayatta olduğunu öğrenir ve eşi Murat'ın abisi tarafından Fırat Nehri'nde boğularak öldürüldüğünü keşfeder.

Murat'ın genç yaşta Narin ile imam nikâhlı olduğu ve iflas ettiği gerçeğiyle sarsılan Ebru, tüm mal varlığının elinden alınmasıyla büyük bir krizin eşiğine gelir. Gerçekleri birer birer öğrenen Ebru, hem oğlunu geri kazanmak hem de dört çocuğuyla Halfeti'de ayakta kalmak için zorlu bir mücadele verir. Bu süreçte Kendal ve Narin, Ebru ve çocuklarının hayatını cehenneme çevirecektir.

KARAGÜL HAKKINDA KISA BİLGİ

• Yayın Tarihi: 29 Mart 2013 – 10 Haziran 2016

• Bölüm Sayısı: 125 bölüm

• Sezon Sayısı: 4 sezon

• Senarist: Erkan Birgören

• Yönetmenler: Murat Saraçoğlu ve Günay Günaydın

Dizi, finalini 125. bölümüyle yapmış ve ardından çeşitli dönemlerde tekrar bölümleriyle ekrana gelmiştir. Şu anda da NOW TV ekranlarında sabah saatlerinde yayınlanmaya devam etmektedir.