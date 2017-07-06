Karagöl Yaylasında Boğa Güreşi Düzenlenecek

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Güzören Mahallesi Karagöl Yaylası'nda bu yıl ilk kez Boğa Güreşleri düzenlenecek.



Kumluca Karagöl Yaylasında bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 1. Karagöl Yayla Şenlikleri kapsamında Boğa Güreşleri ve çeşitlik etkinlikler yapılacak. Kumluca Belediyesi ve Güzören Mahallesi Karagöl Altyapı Derneği iş birliği ile Karagöl Yaylası'nda yapılacak olan 1. Karagöl Yayla Şenlikleri, tertip komite üyelerinin katılımıyla Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya başkanlığında toplandı. Kumluca Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Boğa Güreşi Ağası Selçuk Namal ve şenlik tertip komitesi üyeleri katıldı.



Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, belediye olarak ilçede gelenek ve göreneklere bağlı birçok sosyokültürel etkinliği sürdürerek gelecek nesillere aktarmaya gayret ettiklerini, şimdi ise Türkiye'nin birçok yerinde düzenlenen Boğa Güreşi etkinliğini ilk kez Kumluca'da düzenleyeceklerini söyledi.



Güreşlerin, 13 Ağustos 2017 Pazar günü 1. Karagöl Yayla Şenlikleri kapsamında gerçekleştirileceğini ifade eden Çetinkaya, "Karagöl Yaylası şehir merkezine yakın mesafede ve rakımı yüksek olan Türkiye'de ender yaylalardan birisidir. Asırlardır yörük ve yaylacılık kültürünün sürdürüldüğü, son yıllarda ise içme suyu ve ulaşımdaki sorunların çözüme kavuşturulmasıyla yöre halkının cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu şenlikleri düzenleme amacımızda Karagöl Yaylası'nı tanıtarak, Kumluca'nın yayla turizmine katkı sağlamaktır. Şenlik kapsamında yapılacak çeşitli etkinlilerin yanı sıra Boğa Güreşleri halkımıza açık, ücretsiz olacak" diye konuştu. - ANTALYA