Son dakika haberi! KARADENİZLİ SANATÇI SAİT UÇAR HAYATINI KAYBETTİ

KARADENİZ'in sevilen sanatçılarından Sait Uçar yaşamını yitirdi. Sait Uçar, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Trabzonlu sanatçı Sait Uçar hayatını kaybetti. Uzun süredir yakalandığı kanser ile mücadele eden Sait Uçar'ın ölüm haberini Menajeri Naz Özcan verdi. Özcan "Sanat Çınarımız canımız Sait Uçar'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin" dedi.