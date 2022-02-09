Son dakika haberi! KARADENİZLİ SANATÇI SAİT UÇAR HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
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Son dakika haberi! KARADENİZLİ SANATÇI SAİT UÇAR HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı, İdris Tiftikci - Güncel
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Son dakika haberi! KARADENİZLİ SANATÇI SAİT UÇAR HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika gündem haberi... KARADENİZ'in sevilen sanatçılarından Sait Uçar yaşamını yitirdi.

KARADENİZ'in sevilen sanatçılarından Sait Uçar yaşamını yitirdi. Sait Uçar, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Trabzonlu sanatçı Sait Uçar hayatını kaybetti. Uzun süredir yakalandığı kanser ile mücadele eden Sait Uçar'ın ölüm haberini Menajeri Naz Özcan verdi. Özcan "Sanat Çınarımız canımız Sait Uçar'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin" dedi.


Son dakika haberi! KARADENİZLİ SANATÇI SAİT UÇAR HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi! KARADENİZLİ SANATÇI SAİT UÇAR HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı / İdris Tiftikci - Güncel

Karadeniz, Sait Uçar, Kanser, Güncel, Haber

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