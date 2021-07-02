Karadeniz sahilleri, güney sahillerini aratmıyor
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Karadeniz sahilleri, güney sahillerini aratmıyor

İhlas Haber Ajansı / Tuncay Türkgülü - Haberler | Güncel

Karadeniz sahilleri, güney sahillerini aratmıyor Akçakoca sahilleri tıklım tıklım doldu Batı Karadeniz bölgesi, Akçakoca sahilleri tıklım tıklım dolarak adeta güney sahillerini aratmıyor.

Karadeniz sahilleri, güney sahillerini aratmıyor

Akçakoca sahilleri tıklım tıklım doldu

DÜZCE - Batı Karadeniz bölgesi, Akçakoca sahilleri tıklım tıklım dolarak adeta güney sahillerini aratmıyor. Turizm İşletmeleri bu yaz sezonunda umutlu olduklarını söyleyerek, "Kötü günler inşallah geride kalır" dediler.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kumsal alanlar tıklım tıklım doldu. Yerli ve yabancı turistler Karadenizin soğuk sularında serinlemenin tadını çıkardılar. Şemsiyesini alan vatandaşlar kumsala sabah saatlerinden itibaren akın akın çevre il ve ilçelerden gelerk doldurdular.

Pandemi nedeniyle 1,5 yıldır zor günler geçiren turizm işletmecileri, 1 Temmuz itibariyle işlerin açıldığını ifade ederek "Kötü günler artık geri gelmemeli" dediler.

Turizm İşletmecisi Filiz Demirtaş, Pandemi nedeniyle 1,5 yıldır otellerinin kapalı olduğunu ve bir çok insanın işinden olduğunu ifade ederek "1 Temmuz itibariyle işletmelerimiz dolmaya başladı. Karadeniz sahilleri doluyor. Çok mutluyuz. Artık zor günler geride kalmalı. Tüm Dünya ve Türkiye'miz eski haline geri dönmeliyiz" diye konuştu.

İşletmeci Ahmet İnceoğlu ise, zor günler geçirdiklerini ifade ederek, "Artık geçmişi geride bırakmalıyız. Sahillerimiz doluyor. İşletmelerimiz çalışmaya başladı. Umutluyuz, umudumuz hep var olacak. Akçakoca ilçemiz iki büyük kentin yanı başında herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Turistlerde sıcak günlerde denize girerek serinliyorlar.

Karadeniz sahilleri, güney sahillerini aratmıyor
Karadeniz sahilleri, güney sahillerini aratmıyor
Karadeniz sahilleri, güney sahillerini aratmıyor
Karadeniz sahilleri, güney sahillerini aratmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuncay Türkgülü

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