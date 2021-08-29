KARADENİZ'E DOĞA TATİLİ İLGİSİ
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KARADENİZ'E DOĞA TATİLİ İLGİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARADENİZ Bölgesi'nde doğa tatili tercih edenler, yaylalar, milli parklar ve vadilere akın ediyor, doğayla baş başa kalmanın keyfini sürüyor.

KARADENİZ Bölgesi'nde doğa tatili tercih edenler, yaylalar, milli parklar ve vadilere akın ediyor, doğayla baş başa kalmanın keyfini sürüyor. Bölgedeki konaklama tesisleri özellikle hafta sonları yüzde yüz doluluk oranına ulaşıyor.

Karadeniz Bölgesi, doğa tatili tercih edenlerin adresi olmaya devam ediyor. Pandemi döneminde uzun süre evde kalanlar, yaz tatili planlamalarını doğadan yana kullanıyor. Karadeniz'e gelen tatilciler, özellikle hafta sonlarında yaylalar, milli parklar, vadiler ve şelalelerde serinliyor, doğa yürüyüşü yapıyor. Termal kaplıcalarda şifa arayanlar da sıcak su havuzlarına giriyor. Rize'de doğayla iç içe tatil mekanlarında doluluk hafta sonlarında yüzde yüz seviyelerine ulaşıyor.

Doğada tatil yapan Emre Şentürk "Muhteşem bir manzaranın arasında tatilimizi yapıyoruz. Yemyeşil bir ortam var" dedi.

Ergun Kutlu ise "Viyana'dan geliyorum. Harika bir yere geldim. Yaylalarda gezerek ruhumu dinlendiriyorum. Pandemi sürecinde kalabalıktan uzak durmak da önemli, bunu da burada sağlıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin değişik yerlerinde tatil yaptığını söyleyen Engin Şentürk de "Yaz sıcaklarının kendini iyice hissettirdiği bir dönemdeyiz. Karadeniz yaylaları havasıyla bizi bu sıcak ortamdan uzaklaştırıyor. Bunu bilerek buraya geldim. Yeşilin bin bir tonuyla yaylalar bizlere muhteşem manzaralar sunuyor. Çok keyif aldığımız bir tatil geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Turizmci Amaç Ekşi ise vakaların yeniden artış gösterdiği dönemde kalabalıklardan uzaklaşmak isteyenler izole bir tatil için yaylaları tercih ettiğini belirterek "Yaz sıcağının kendini iyice hissettirdiği bu dönemde serin havası ve muhteşem doğasıyla Karadeniz yaylaları yerli yabancı turistlerin yine ilgi odağı" dedi.

KARADENİZ'E DOĞA TATİLİ İLGİSİ
KARADENİZ'E DOĞA TATİLİ İLGİSİ
KARADENİZ'E DOĞA TATİLİ İLGİSİ
KARADENİZ'E DOĞA TATİLİ İLGİSİ
KARADENİZ'E DOĞA TATİLİ İLGİSİ
KARADENİZ'E DOĞA TATİLİ İLGİSİ
KARADENİZ'E DOĞA TATİLİ İLGİSİ
KARADENİZ'E DOĞA TATİLİ İLGİSİ
KARADENİZ'E DOĞA TATİLİ İLGİSİ
KARADENİZ'E DOĞA TATİLİ İLGİSİ
KARADENİZ'E DOĞA TATİLİ İLGİSİ
KARADENİZ'E DOĞA TATİLİ İLGİSİ
KARADENİZ'E DOĞA TATİLİ İLGİSİ
KARADENİZ'E DOĞA TATİLİ İLGİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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