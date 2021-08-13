Karadeniz'deki sel felaketinde kaç kişi öldü? Selde kaç kişi öldü? Sel nedeniyle ölen kişi sayısı kaç?

Yangınlardan sonra Türkiye'nin yaşadığı felaketlere bir yenisi daha eklendi. Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağışlar sonrası, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da sel faciası meydana geldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, vatandaşlar kaç kişinin hayatını kaybettiği ve detaylar ile ilgili araştırma yapmakta. Peki, Karadeniz'deki sel felaketinde kaç kişi öldü? Sel nedeniyle ölen kişi sayısı kaç? Selde kaç kişi öldü?

Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede kurtarma çalışmaları sürerken Kastamonu, Sinop ve Bartın'da selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan edildi.

SELDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Sel felaketindeki son durum hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kastamonu'da 32 can kaybımız var. 228 kişi selden etkilendi. Hastanelerimizde 12 kişinin tedavisine devam ediliyor. 32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personeli görev başında." dedi.

Sinop'taki durumla alakalı olarak ise "Sinop'ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 56 hastanın 38'i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında." ifadelerini kullandı.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Son olarak 38 kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan afet bölgesine ziyarete gitti. Bölgede halka seslenen Erdoğan; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

AFETZEDELERİN YEMEK İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Türk Kızılay'a ait 217 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 aracın bölgede bulunduğu, sıcak yemek dağıtımının yapıldığı ifade edilen açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca Sinop'a 1 mobil mutfak tırı sevk edildiği, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlandığı kaydedildi. Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya bir mobil mutfak tırının sevk edildiği bildirildi.

BÖLGEYE 20 MİLYON LİRA ÖDENEK GÖNDERİLDİ

AFAD tarafından Kastamonu'ya 5 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira, Bartın'a ise 2 milyon lira acil yardım ödeneğinin gönderildiği hatırlatılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ise Kastamonu'ya 5 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira, Bartın'a da 2 milyon lira ödenek gönderildiği, böylece bölgelere toplam 20 milyon lira ödenek gönderildiği belirtildi.







