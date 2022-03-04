Karadeniz'deki "esrarengiz kazaların" sebebi araştırılıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının sürdüğü bir dönemde, Karadeniz'de bir uçak, helikopter ve geminin üstü üste yaşadığı "gizemli kazaların" sebebi araştırılıyor.

Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağının düşmesinin ardından enkazını aramaya çıkan IAR-330 Puma helikopterinin de aynı bölgede düşmesi ve Estonya'ya ait kargo gemisinin Odessa Limanı açıklarında büyük bir patlamanın ardından batması, dikkatleri Karadeniz'deki NATO bölgesinde üst üste yaşanan bu olaylar üzerine çekti.

Dobruca üzerinde hava devriye görevi yürüten MIG-21 savaş uçağının 2 Mart'ta yerel saatle 20.03'te kontrol kulesiyle telsiz bağlantısı kesildi. Söz konusu uçağın enkazını aramak için 20.21'de havalanan IAR-330 Puma helikopteri de aynı bölgede saat 20.44'te radardan kayboldu.

Bölgede büyük patlama sesi duyuldu

Savaş alanına yakın bölgede kaybolan uçağın enkazına ulaşılamazken, görgü tanıkları, basına verdiği demeçlerde, söz konusu alanda büyük bir patlama sesi duyulduğuna işaret etti.

Uçağı aramak için havalanan helikopterin enkazı bulunurken, bu helikopterde bulunan 8 askerden hayatta kalan olmadı. Helikopterin pilotunun, radardan kaybolmadan az önce kötü hava koşulları nedeniyle "geri dön" emri aldığı kaydedildi.

"Her ihtimal" değerlendiriliyor

Konuya ilişkin soruşturma başlatan Rumen yetkililer, art arda yaşanan bu iki olayın, "hava koşulları nedeniyle olabileceğini ancak her ihtimali değerlendirdiklerini" söyledi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısının ilk günlerinde Rusya'nın girdiği Yılan Adası'na 45 kilometre uzaklıkta meydana gelen "kazaların" sebeplerine ilişkin Rumen makamlarca başlatılan soruşturma ve kayıp uçağı arama çalışmaları halen sürüyor.

Uçağın kalktığı hava üssünde ABD askeri konuşlu

Kaybolan MIG-21 savaş uçağının, ABD askerinin yıllardır konuşlanmış durumda olduğu Mihail Kogalniceanu Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkmış olması dikkati çekti.

Rusya-Ukrayna gerginliğinin tırmanmasından bu yana, buradaki NATO birlikleri ve teçhizatının da artırıldığı biliniyor.

Romanya Hava Kuvvetlerinin yaşadığı kayıpların ardından 3 Mart'ta ise Estonya'ya ait kargo gemisinin Odessa Limanı açıklarında büyük bir patlamanın ardından battığı bildirildi.

Deniz mayınına çarpmış olabilir

79 metre uzunluğa, 1500 tondan fazla ağırlığa sahip Panama bandıralı geminin, bir deniz mayınına çarpmış olabileceği dile getirildi.

Helt tipi kargo gemisinin mürettebatından 2 kişinin denizin ortasında bir cankurtaran botunda olduğu, kalan 4'ünün ise kaybolduğu açıklandı.

Ukrayna Olvia Limanı'nda Bangladeş'e ait bir yük gemisine de önceki gün Rus füzesi isabet etmiş, olayda bir Bangladeşli denizci hayatını kaybetmişti.