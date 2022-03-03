Karadeniz'deki 5 ilde 1026 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu, Sinop, Tokat, Çorum ve Amasya'da kar yağışı nedeniyle 1026 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 441 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'ta ise yağış nedeniyle, Ayancık ilçesinde 35, Erfelek'te 18, Saraydüzü'nde 11, Boyabat'ta 9, Durağan'da 8, Türkeli'de 33, Gerze'de 11 ve merkez ilçede 7 olmak üzere toplam 132 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 220 köy yolu ulaşıma kapandı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Kentte hayatı zorlaştıran yağış, ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Tokat'ta da kar yağışı nedeniyle 100 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Amasya'da kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kent genelinde kar nedeniyle 133 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.