Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 599 köye ulaşım sağlanamıyor - Haberler

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Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 599 köye ulaşım sağlanamıyor

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 599 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu, Sinop, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 599 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu, Sinop, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 599 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 34, ilçelerden İhsangazi ve Abana'da dokuzar, Ağlı'da 10, Araç'ta 14, Azdavay'da 31, Bozkurt'ta 25, Cide'de 40, Çatalzeytin'de 29, Devrekani'de 24, Doğanyurt'ta 19, İnebolu'da 64, Küre'de 27, Pınarbaşı'nda 17, Seydiler'de 4, Şenpazar'da 19, Taşköprü'de 16 olmak üzere 391 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle merkezde 5, ilçelerden Erfelek ve Türkeli'de dokuzar, Ayancık'ta 56, Gerze'de 14, Dikmen'de 12, Durağan'da 7, Boyabat'ta 3 olmak üzere 115 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 2, Almus'ta 22, Erbaa'da 25, Reşadiye'de 10 ve Zile'de 11 olmak üzere 70 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Amasya'da da 23 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekiplerinin, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Kastamonu, Amasya, Sinop, kar, Güncel, Haberler

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