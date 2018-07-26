Karadeniz'de Sporla Doğanın Tadını Çıkaracaklar

Samsun'un Bafra ilçesinde 2. Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nin açılışı yapıldı.

Doğal güzelliği ile dikkat çeken Bafra ilçesinde yapılacak festivale katılanlar, çadırlarıyla kamp alanını doldurdu. Yaklaşık bin sporcunun katıldığı dört gün sürecek festivalde, yamaç paraşütünden dağcılığa, su sporlarından bisiklet turuna pek çok aktivite gerçekleştirilecek.

Festivalin açılış töreninde konuşan Vali Osman Kaymak, Samsun'un tarımdan spora, spordan turizme kadar birçok alanda potansiyele sahip bir şehir olduğunu dile getirdi.

Samsun'un tanıtılması için festivallerin önemine işaret eden Kaymak, Kapıkaya Doğa Sporları Festivali ile Samsun'un sahip olduğu doğal güzelliklerin görüleceğini belirtti.

Festival Danışma Kurulu Başkanı Burhan Apaydın da konuklara "hoş geldiniz" diyerek bulundukları doğanın muhteşemliğine dikkat çekti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise paraşütten kanoya, sürat teknesinden bisiklet turuna kadar birçok organizasyonla festivalin güzel geçmesini amaçladıklarını, aylardır süren hazırlıkların sonunda konukları ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, eski Bafra Belediye Başkanı olduğunu anımsatarak, Bafra'nın güzelliklerini ortaya koymak için festival fikrinin nasıl oluştuğunu ve yapılan hazırlıkları anlattı.

Konuşmaların ardından, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Genel Sekreteri Mehmet Turhan tarafından, Vali Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a, yaptıkları hizmetlerin anısına plaket takdim edildi.

Daha sonra Kapıkaya Tepesi'ne çıkan ve su sporları alanını gezen protokol üyeleri, can yeleği giyip kask takarak bindikleri jetbotla baraj gölü üzerinde hız yaptı.

Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İran ve İngiltere'den de sporcuların katıldığı festivalde, eşsiz Karadeniz manzarasına karşı yamaç paraşütü yapılacak, trekking, fotomaraton, dağcılık faaliyetleri, kano, izcilik aktiviteleri, salto, trambolin, zıp zıp, paintball, canlı langırt, kano, bambu sal ile gezi, çarpışan su botları, jetbot, rüzgar sörfü, su kızağı, yelkenli ve tekne gezileri ile ATV safari gerçekleştirilecek.

Festivale katılanlar, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ve bölgeyi gezme imkanı da bulacak. Kamp alanında çadırlarda konaklayacak katılımcılar, akşam ise kamp ateşi etrafında eğlenebilecek.