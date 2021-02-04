Karadeniz'de sıcaklıklar, Akdeniz'i geçti
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Karadeniz'de sıcaklıklar, Akdeniz'i geçti

04.02.2021 09:28 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:32
Karadeniz'de sıcaklıklar, Akdeniz'i geçti

KARADENİZ Bölgesi'nde kış aylarında hava sıcaklıkları bir haftalık aranın ardından yeniden mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı.

KARADENİZ Bölgesi'nde kış aylarında hava sıcaklıkları bir haftalık aranın ardından yeniden mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Antalya'da dün hava sıcaklığı 22 dereceyi gösterirken, Samsun'da ise 23 derece olarak ölçüldü. Hava sıcaklıklarını fırsat bilen vatandaşlar sahillere, parklara akın etti.

Karadeniz Bölgesi'nde kış aylarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı dün Antalya'da 22, Adana'da 20, Mersin'de 21 derece olarak ölçülürken, Samsun'da ise 23 derece oldu. Bu sıcaklık değeri ile aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış mevsiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. Hava sıcaklıkları Akdeniz illerini aratmayınca, sıcak havayı fırsat bilenler sahil ve parkları doldurdu. Bölgede kış mevsiminde etkili olan sıcak havalara uzun yıllardır tanık olmadıklarını dile getiren vatandaşlar, yazdan kalma günler yaşadıklarını belirtti.

'HAVA SICAKLIĞI GEZMEYE SEVK EDİYOR'Hava sıcaklıklarının mevsime göre fazla olduğunu söyleyen Halil İbrahim İleli, "Hava sıcaklığı insanları gezmeye sevk ediyor. Ama çok fazla endişemiz de var. Acaba kuraklık ve su sıkıntısı yaşanır mı diye. Aslında yağmuru bekliyoruz, karın yağmasını bekliyoruz. Ocak, şubat, mart bu aylarda geçtikten sonra daha beklemeyelim zaten. İnşallah mevsimin gerektirdiği hava sıcaklıklarını yaşarız da insanlarda hangi mevsimlerde olduklarını hatırlarlar" diye konuştu.'MEVSİMLER TAMAMEN DEĞİŞTİ'Torunu ile parka gelen Selma Kaya, "Hava çok güzel. Montlar artık çıkardık attık üstümüzden. Birkaç gündür mont giyinmiyoruz. Akdeniz veya Ege iklimi yaşıyoruz resmen Trabzon'da. Mevsimler tamamen değişti. Bu bizi endişelendiriyor ama yine de sıcak havayı fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu aylarda böyle bir havayı bulabilmek gerçekten zor. Torunumu parka getirdim. Biraz hava alsın istedim" diye konuştu.'YAZ GİBİ HAVA VAR'

Engin Çiçek ise, "Uzun zamandır işlerden ve pandemiden dolayı dışarıya çıkamıyorduk. Güzel vakit geçirebilmek için sıcak havayı da fırsat bilip kendimizi dışarıya attık. Yaz gibi hava var. Havalar çok güzel" dedi.


- Trabzon
Karadeniz'de sıcaklıklar, Akdeniz'i geçti
Karadeniz'de sıcaklıklar, Akdeniz'i geçti
Karadeniz'de sıcaklıklar, Akdeniz'i geçti
Karadeniz'de sıcaklıklar, Akdeniz'i geçti
Karadeniz'de sıcaklıklar, Akdeniz'i geçti
Karadeniz'de sıcaklıklar, Akdeniz'i geçti
Karadeniz'de sıcaklıklar, Akdeniz'i geçti
Karadeniz'de sıcaklıklar, Akdeniz'i geçti
Karadeniz'de sıcaklıklar, Akdeniz'i geçti
Karadeniz'de sıcaklıklar, Akdeniz'i geçti
Karadeniz'de sıcaklıklar, Akdeniz'i geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN

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