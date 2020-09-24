Karadeniz'de palamut bolluğu

KARADENİZ'de av sezonu sürerken bu yıl palamut bolluğu yaşanıyor.

KARADENİZ'de av sezonu sürerken bu yıl palamut bolluğu yaşanıyor. Samsun'da balıkçı tezgahlarında palamut tanesi 12 ile 15 lira arasında satılıyor.

1 Eylül'de başlayan denizlerde av sezonuyla birlikte balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Samsun'da tezgahlar palamutla dolarken vatandaşlarda bu balığa çokça rağbet gösteriyor. Ağırlığı 500 ile 750 gram arasında değişen palamut, tezgahlarda tanesi 12 ile 15 liradan satışa sunuluyor. Palamutta yaşanan bu bolluk hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Balıkçı Doğukan Yılmaz, "Palamut bu sene çok bol çıkıyor. Ağırlığı 500 gram ile 750 gram arasında değişiyor. Fiyatı da 12-15 lira arasında. Palamutta bolluk var. Son iki yıl tezgahlarımızda hiç palamut yoktu. Ama bu yıl çok şükür palamutla tezgahlarımız şenlendi. Vatandaşlarımızın da palamuda yoğun ilgisi var, satışlarımız gayet güzel gidiyor" dedi.26 yıldır balıkçılık yapan Sami Yaman da, "Bu yıl palamutta bir bolluk var. Fiyatlarımızda oldukça iyi. Balıkların gramajı da her gün büyüyor, yakın zamanda 1 kilograma ulaşmış olacak. Fiyatlarımızda gayet makul durumda. Şu anda palamudun tanesi 700-800 grama ulaşıyor. Bir palamutta bir kişi fazla fazla doyuruyor. Vatandaşlar da palamuda yoğun ilgi gösteriyor. Şu anda her balıkçının tezgahında bol olarak palamut bulunuyor" diye konuştu.Sonbahar ve kış döneminde sofralarında sürekli balık tükettiklerini söyleyen Semih Akyol ise "Şu anda palamut balığının mevsimi, en çok yenilecek balık. Balıkların boyları ve kiloları da artmaya başladı. Zaten kış mevsimine giriyoruz, palamudun sezonu bu dönem. Tezgahlarda da balık bol var, bizde bolca tüketiyoruz" dedi.

Taze balık almak için Amasya'dan Samsun'a geldiğini belirten Mecit Pekmez, "Palamut almak için Samsun'a geldim. Bu yıl bolca palamut var. Bende bir kasa palamut aldım. Amasya'da evime götüreceğim. Dondurucu saklayıp tüketeceğiz. Balık soframızın vazgeçilmezi, haftada iki sefer balık tüketiriz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER