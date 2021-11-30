Karadeniz Bölgesi'nde en fazla faal dernek Samsun'da

TRABZON (İHA) - SAMSUN (İHA) – 14 bin 281 faal dermek bulunan Karadeniz Bölgesi'nde 2 bin 165 faal dernek sayısı ile en fazla dernek bulunan il Samsun oldu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 18 ilde toplam 14 bin 281 dernek faaliyet yürütüyor. Bu iller arasında en çok faal dernek Samsun'da bulunurken, Samsun'u sırasıyla 1847 dernek ile Trabzon, 1232 dernek ile Ordu ve 1091 dernek ile Zonguldak takip etti.

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerden Samsun'da 2 bin 165, Amasya'da 454, Artvin'de 419, Bayburt'ta 189, Bolu'da 661, Çorum'da 677, Düzce'de 928, Giresun'da 783, Gümüşhane'de 276, Karabük'te 732, Kastamonu'da 668, Ordu'da bin 232, Rize'de 809, Sinop'ta 436, Tokat'ta 665, Trabzon'da bin 747, Zonguldak'ta bin 91 ve Bartın'da da 349 olmak üzere bölgede toplam 14 bin 281 faal dernek bulunuyor.

Bölgede en fazla dernek 2 bin 165 ile Samsun'da bulunurken, en az dernek bulunan il ise 189 ile Bayburt oldu. - SAMSUN

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