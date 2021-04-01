Karacasu'da meslek edindirme kurslarına Korona virüs engeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karacasu'da meslek edindirme kurslarına Korona virüs engeli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karacasu'da meslek edindirme kurslarına Korona virüs engeli

Aydın'ın Karacasu ilçesinde İŞKUR işbirliği ile açılan meslek edindirme kursları artan Korona virüs vakaları nedeniyle 3 Mayıs'a kadar ertelendi.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı: İngiltere varyantı klasik koronanın yerini aldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı: İngiltere varyantı klasik koronanın yerini aldı
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde İŞKUR işbirliği ile açılan meslek edindirme kursları artan Korona virüs vakaları nedeniyle 3 Mayıs'a kadar ertelendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 30 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan aşılama çalışmaları diğer yandan da gerçekleştirilen denetimler ve konulan kısıtlamalarla virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan risk haritasına göre de 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Aydın'da artan vaka sayıları meslek edindirme kurslarını da etkiledi. Aydın'ın Karacasu ilçesinde İŞKUR iş birliği ile açılan meslek edindirme kurslarında görülen vakalar nedeniyle, kurslar 3 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelendi.

Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 30 Mart 2021 tarihinde İlçe Kaymakamı Ahmet Soley'in çağrısı üzerine olağanüstü toplanarak, ilçemizde İŞKUR işbirliği ile açılan meslek edindirme kurslarında ortaya çıkan vakalar ve temaslı sayılarındaki artışlar göz önüne alınarak, bu meslek edindirme kurslarının 3 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelenmesine oy birliği ile karar veridi." - AYDIN

Karacasu'da meslek edindirme kurslarına Korona virüs engeli
Karacasu'da meslek edindirme kurslarına Korona virüs engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Bahar Candan Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karacasu'da meslek edindirme kurslarına Korona virüs engeli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:59:30. #1.14#
title