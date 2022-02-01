Karacabey'de Öğretmenler Parkı yeni cazibe merkezi olacak

Karacabey'in her yönüyle cazibe merkezi haline gelmesi adına kent estetiği çalışmalarını aralıksız sürdüren Karacabey Belediyesi, Öğretmenler Parkı'nda yürüttüğü çalışmalarda sona geliyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 300 dönümlük Öğretmenler Parkında yapımı tamamlanan ve halen süren çalışmaları yerinde inceledi.

Öğretmenler Parkı'nın 7'den 70'e herkes için bir cazibe noktası olması adına çeşitli yatırımlara imza attıklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, parkın tamamlandığında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde ilçenin yeni gözdesi olacağını söyledi.

Önceki gün park içerisinde devam eden ağaç dikme çalışmalarının yanı sıra oyun gruplarının montaj çalışmalarını inceleyen Özkan, personelden de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özkan, tüm çalışmalar tamamlandığında Öğretmenler Parkının çok sayıda aromatik bitki türünü içerisinde barındıran bir botanik bahçe olarak da anılacağını kaydetti.

Parkın, lavanta ekimiyle alakalı da ilçede önemli bir girişimin öncüsü olabileceğini belirten Başkan Özkan, "Geçen yıl ilk denememizi, 10 bin m2'lik bir alanda 15 bin lavanta ekimi ile gerçekleştirdik. Park Bahçeler Müdürlüğü seralarında ekiplerimiz, %50'sini üretmeyi başardı ve maliyeti de bu sayede yarıya indirmiş olduk. ve sahada lavanta ekiminden randıman aldığımızı söyleyebilirim" demişti.

Öte yandan, Öğretmenler Parkı içerisinde spor merkezlerinin yanı sıra sosyal alanlar ve çeşitli işletmeler de yer alacak. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Yerel