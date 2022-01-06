Karacabey, can dostlarımızın daima yanında

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Belediyeye ait hayvan barınağını da geçtiğimiz günlerde inceleyen Özkan, 'hayvan dostu şehir' sloganına yakışır bir şekilde sokaklardaki dostlarımız için de çalıştıklarını söyledi. Özkan, hayvan barınağının işleyişi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Karacabey, 06.01.2022 – Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, son günlerde sokaklardaki ve barınaklardaki yaşam koşullarıyla sıkça gündeme gelen sahipsiz hayvanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Belediyeye ait hayvan barınağını da geçtiğimiz günlerde inceleyen Özkan, 'hayvan dostu şehir' sloganına yakışır bir şekilde sokaklardaki dostlarımız için de çalıştıklarını söyledi.

Acil durumlarda hızlı müdahale

Başkan Özkan, bugün itibarıyla Karacabey Belediyesi Sahipsiz Hayvan Barınağının 1 veteriner hekim, 1 veteriner teknikeri ile 3 personelle birlikte, toplam 5 kişi olarak acil durumlarda 7/24 müdahale etmek koşuluyla faaliyet gösterdiğini söyledi. Özellikle yaralanma, kaza gibi durumlarda zaman kaybetmeksizin müdahale edildiğini dile getiren Özkan, vatandaşların bu tarz durumlarla karşılaştığında Karacabey Belediyesi'ni aramalarının yeterli olduğunu ifade etti.

Barınaktaki sahipsiz köpeklerden bahsederken 'misafirlerimiz' ifadesi kullanan Özkan, "Onlar için ayırdığımız Belediye Sahipsiz Hayvan Barınağında, paslanmaz otomatik suluklarımız var. Özel mamalarla besleniyorlar. Yaz dönemlerinde sıcaktan etkilenmemeleri için serinleme ve gölge ünitelerimiz var. Kış dönemlerinde ise bu kez soğuktan etkilenmemeleri için ısıtma önlemlerimiz var. Buraya gelen misafirlerimize, dostlarımızın refahına da özen gösteriyoruz" dedi.

Özel önem gösteriliyor

Sokaklardaki hayvanlar ile taşınan veya birbirlerine bulaşabilen viral hastalıkların önüne geçmek için barınak içinde dezenfekte çalışmalarının da sıklıkla yapıldığını belirten Özkan, barınağın rutin aralıklarla da ilgili kurumlar tarafından denetimden geçtiğini sözlerine ekledi.

Başkan Özkan, "Bizler, sokaklardan yaşayan can dostlarımızı kısırlaştırdıktan sonra ve aşılarını yaptırdıktan sonra, ilgili yasa ve hükümler çerçevesinde alındıkları bölgelere geri bırakıyoruz. Soğuk hava koşullarında veya pandemi gibi beslenmelerinin riske girdiği durumlarda düzenli besleme programları yapıyoruz. Büyükşehir ile ortaklaşa kısırlaştırma programlarımıza da devam ediyoruz. Tüm bunların yanında, hazırladığımız geri dönüşüm malzemelerinden de kedi evlerini şehir içinde talep eden gönüllülerimize, hayvanseverlerimize kayıtlı olarak teslim ediyoruz. Bunun yanında gönüllülerimizin çalışmalarına da destek oluyoruz. Okullarla iş birliği yaparak besleme odaları hazırlayıp monte ediyor, öğrencilerin de bu konuda duyarlı olmasına dikkat çekiyoruz" dedi.

Özkan yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun yanlış bilgilenmemesi için ilgili hayvanları koruma yasasıyla ilgili maddeleri parklarda tabelalandırdık. Zaman zaman açık hava ilanlarımızda bu noktaya vurgu yapıyoruz. Mama kapları ve sokak hayvanları için mama desteğini de ücretsiz sağlıyoruz" ifadesini sözlerine ekledi.

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