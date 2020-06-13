Karacabey Boğazı Plajı nerede? Karacabey Boğazı Plajı uzunluğu ne kadar ? Karacabey Boğazı Plajı'na nasıl gidilir? Türkiye'nin En uzun doğal plajı... Korona virüsü sonrası tatilcilerin en çok arattığı plajlardan olan Karacabey Boğazı Plajı yeni normalleşme sürecinde hazırlıklarını tamamlayarak tatilcilerini bekliyor. Karacabey Boğazı Plajı nerede?Karacabey Boğazı Plajı'na nasıl gidilir? İşte merak edilenler..

Korona virüsü nedeniyle sosyal mesafe kurallarına rahatlıkla uyulabilecek uzunlukta ve genişlikte olan Karacabey Boğazı Plajı'na olan ilgi bu sezon fazlasıyla arttı. Peki tatilcilerin yoğun ilgisini çeken Karacabey Boğazı Plajı nerede? KARACABEY BOĞAZI PLAJI NEREDE? Bursa'nınKaracabey ilçesinde bulunan Karacabey Boğazı Plajı 23 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun doğal plajıdır. Bursa merkez ile Karacabey Boğazı Plajı arası mesafe 78 kilometre normal şartlarda araç ile 1 saat 40 dakika sürmektedir.