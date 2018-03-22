Karaca'dan Mevlide Davet

Türkiye İnisiyatif Merkezi Erzurum İl Başkanı Hüseyin Karaca, 25 Mart Pazar günü Lala Paşa Camii'nde akşam namazına müteakiben şehitler için okutulacak Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif'e tüm Erzurum halkını davet etti.

İl Başkanı Karaca yaptığı açılamada şu ifadeleri kullandı:

"Başta Çanakkale şehitleri ve şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, Şehit Ömer Halis Demir'imiz, uluslararası şer odaklarının organizasyonlarının taş örenliğini yapan aşağılık örgüt PKK'nın kahpece şehit ettiği kendi canını feda ederek onlarca insanımızın hayatını kurtaran Fethi Sekin'imiz, Ege Üniversitesinde tek suçu okuyup vatanına, milletine hayırlı bir birey olmak isterken yine PKK'lı bir gurup tarafından şehit edilen Fıtat Çakıroğlu kardeşimiz,

henüz 22 yaşında sırf bölge insanını nasıl terör örgütünün elinden kurtarırım düşüncesiyle bölgeye gönüllü olarak giden ve sanki alçakça şehit olacağını bilircesine Aybüke Yalçın öğretmenimiz, 23 yaşında ki Necmettin Yılmaz öğretmenimiz, Eren Bülbül'ümüz,

Cizre, Sur, Fırat kalkanı ve tüm terör şehitlerimizin anısına Yakutiye medresesi önünde açacağımız resim sergisi, Akşam Namazını müteakiben okutmuş olduğumuz Hatm-i Şerif lerin duası, okunacak olan Mevlid-i Şerife ve Şehitlerimizin ruhaniyetleriyle buluşmak isteyen tüm hemşerilerimizi bu vefa ve dua organizasyonuna bekliyoruz." - ERZURUM