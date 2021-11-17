Karabük Valisi Gürel: Evlerinde dahi olsa aşı yapmaya hazırız

KARABÜK (DHA) - KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamındaki aşılamada, 2'nci dozda yüzde 75 oranla mavi kategoride olan kentler arasında yer alan Karabük'te Vali Fuat Gürel, "Aşılamayla alakalı nereden talep gelirse gelsin, evlerinde dahi olsa aşı yapmaya hazırız" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 30 Ekim-5 Kasım için açıkladığı haftalık vaka tablosunda yoğunluk oranı 536,50 olan Karabük'te, 2'nci doz aşı oranı ise yüzde 75'e ulaştı. Kentte şu ana kadar 1'inci dozu 164 bin, 2'nci dozu 154 bin ve geri kalanı da 3'üncü doz olmak üzere toplam 368 bin kişiye aşı yapıldı. Ekiplerin aşı sayısını yükseltme gayretinde olduğunu belirten Vali Fuat Gürel, "Özellikle son zamanlarda aşılama sayılarında bir düşüş meydana geldi. Eskiden günde 5 bin kişiye aşılama yaparken son günlerde 200'lere kadar düştüğünü biliyoruz. Arkadaşlarımız şunu yaptılar, özellikle yüzde 75'in üzerine çıkıp mavi kategorisine dahil olmak için 134 noktada; aile hekimliklerinde, mobil ekiplerimiz, diğer taraftan hastanelerimizde aşılama imkanlarımız var. Şu an vatandaşımız gittiğinde çok rahat bir şekilde aşısını olabiliyor ama baktık bu randevu sistemiyle bu işler çok fazla yürümüyor, arkadaşlarımız şu an aile hekimliklerinde bekliyorlar, yani randevu almadan giden vatandaşlarımıza çok rahat bir şekilde aşılama yapılabilmekte" dedi.