Karabük'ten kısa kısa

14.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:40

Karabük Üniversitesi (KBÜ) senato üyeleri, Amasya Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini ziyaret.

KBÜ'den yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Refik Polat ve senato üyelerinin gerçekleştirdiği ziyarette, senato toplantısının da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde yapıldığı belirtildi.

Başkan Vergili: "Şehrimizde kaldırımsız cadde ve sokağımız kalmayacak"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kaldırım çalışmalarının Beşbinevler Mahallesi'nde devam ettiğini ifade ederek, "Şehrimizin tüm cadde ve sokaklarında kaldırım eksikliklerimizin giderilmesi için kaldırım çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Özellikle okul ve cami güzergahında olan sokak ve caddelerimize öncelik veriyoruz." dedi.

Safranbolu Belediyesi çalışmaları

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Esentepe Mahallesi'nde yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarını hızlandırdı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, "Tüm birim müdürlerimiz ile haftalık çalışma programımızı belirlemek amacı ile toplantı yapıyoruz. Bu toplantılarda hafta boyunca yapacağımız çalışmaların yanı sıra bir önceki haftanın istişaresini de gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda Esentepe Mahallemizdeki çalışmanın da bir an evvel tamamlanması yönünde verdiğimiz talimatlar doğrultusunda arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeden, vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda mevcut çalışmalarını ivedilikle tamamlamak için var güçleri ile çalışıyorlar." diye konuştu.

Zabıta Müdürlüğü denetimlere devam ediyor

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Belirli periyotlar halinde esnafları denetleyen ekipler, bu kez ilçede faaliyet gösteren kuaför ve berberleri denetledi.

Yapılan denetimlerde kuaför ve berber salonlarının iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluğu, mesleki iş yeri temizliği, iş yeri tertip ve düzeni, kullanılan ürünlerin durumu ve kullanım izni ile onayı olup olmadığı, bir iş yerinde bulunması gereken temel unsurlar incelendi, fiyat tarifeleri kontrol edildi.

Öte yandan Safranbolu Belediyesi Fen İşleri, Şantiye, İtfaiye, Su ve Kanalizasyon müdürlüklerine bağlı işçilerin periyodik muayeneleri tamamlandı.



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Lütfiye Canayaz tarafından gerçekleştirilen muayene ile akciğer filmi, kan testleri, solunu fonksiyon testi ve kulak testi de yapıldı.



Taşımalı eğitim öğrencilerine yemek

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında, Safranbolu'da taşımalı eğitim gören öğrencilere her gün sıcak yemek hazırlanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, yaptığı açıklama, "Bakanlığımızın 2023 Eğitim vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerinin sağlıklı şekilde gelişmesi için nitelikli çalışmaların esas olduğunu, öğrencilerimizin sağlıklı ve anne yemeği lezzetine yemek yemelerinin kendilerini mutlu ettiğini, öğrencilerle yapılan görüşmelerde yemeklerden öğrencilerin çok mutlu olduklarını gözlemlediklerini." ifadesini kullandı.



Hasan Gümüş, bu güzel uygulamadaki desteklerinden ötürü devlet büyüklerine ve Kaymakam Fatih Ürkmezer'e teşekkür etti.

Kaynak: AA