Karabük'teki Çöp Sorunu - Mehmet Ali Şahin, Kaymakam Ürkmezer'i Ziyaret Etti

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük-Ankara karayolu Asit Köprüsü üstünde toplanan merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyü sakinlerinin şehir çöplüğünden gelen dumandan etkilendiklerini öne sürerek eylem yapmasıyla ilgili, çöp sorununu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini bildirdi.



Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyu takip ettiğini ve köy muhtarıyla da görüştüğünü söyledi.



Vatandaşların yolu kapatmasını anlayışla karşıladığını ifade eden Şahin, "Tabii seslerini duyurabilmek, yaşadıkları sorunun ilgililere ulaşmasını sağlamak için bir süre yolu trafiğe kapatmışlar. Bir infial halinde, sorunu şiddetli şekilde yaşama anında böyle bir tepki gösterilebilir. Kendilerinin de beklentisi bir an önce bu çöp sorununun çözülmesidir fakat maalesef kangren haline geldi. İhaleler yapıldı, yargıya gidildi, yeni çöplük alanı bulduk, Yenice'de tepkiler oldu. Daha sonra sanıyorum zemin etüdüyle ilgili gelen raporlar olumsuz oldu." diye konuştu.



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin "Enerjide üretebilecek bir çöp depolama ve imha istasyonu kurmayı düşünüyoruz, yerini de belirledik." dediğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:



"Ben de kendisini geçen gün aradım. Dedim ki, 'Rafet Bey bu sadece bu sizin belediyeni zin sorunu değil. Biz de bunu önceden beri arzu ediyorduk. Merkezi hükümet olarak bunu gerçekleştirme bakımından bize ne düşerse birlikte hareket edelim size yardıma hazırız.' dedim. O da çok mutlu, memnun oldu. İnşallah yer sorununu çözdüğünde biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ve İller Bankasını da devreye sokarak bir an önce Karabük'ün çöp sorununu ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Gecikti, mazereti de yok. 'Şu nedenle oldu, bu nedenle oldu...' gibi mazereti yok. Hemen hemen vilayetlerimizin tamamına yakınının çöp sorunu bir şekilde çözülmüştür ama maalesef Karabük bu sorunu şu ana kadar çözemedi. Onu bizim genel bir eksikliğimiz olarak da kabul etmemiz lazım. Bu öz eleştiridir aynı zamanda ama İngilizler'in bir ata sözü var, 'O kadar geç, o kadar geç ki erken sayabiliriz.' "



Karabük merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyü yakınında bulunan şehir çöplüğünde 3 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerince iş makineleri de kullanılarak söndürülmüştü.



Aşağı Kızılcaören köyü sakinleri de gece saatlerinde Karabük-Ankara karayolu Asit Köprüsü üstünde toplanarak şehir çöplüğünden gelen dumandan etkilendiklerini öne sürerek eylem yapmıştı. Bir süre slogan atan vatandaşları Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay sakinleştirmişti.