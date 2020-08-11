Karabük'te korona virüs denetimleri yapıldı
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Karabük'te korona virüs denetimleri yapıldı

Karabük'te, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele denetimleri yapıldı.

Karabük'te korona virüs denetimleri yapıldı
11.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:31

Karabük'te, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele denetimleri yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde sıkı denetim yapılacağını açıklamasının ardından Karabük Vali Vekili Muhittin Gürel başkanlığında İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz ve kurum müdürlerinin katılımıyla maske ve sosyal mesafe denetimlerinin ikincisi yapıldı.

"Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde ikincisi yapılan genel denetimlerde; Hürriyet Caddesi, Kemal Güneş Caddesi, Albaykaraoğlanoğlu Caddesi ve alışveriş merkezinde faaliyet gösteren işyerini ziyaret eden Vali Vekili Muhittin Gürel ve beraberindeki heyet, işyeri sahiplerine ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında hatırlatmalarda bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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