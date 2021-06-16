Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan belediye işçisinin son görüldüğü Bulak Kanyonu'nda arama çalışması başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan belediye işçisinin son görüldüğü Bulak Kanyonu'nda arama çalışması başlatıldı.

Dün evinden ayrılan Safranbolu Belediyesinde görevli Mehmet Yağız Yıldırım'dan (30) haber alamayan yakınları, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Yıldırım'ın en son Bulak Kanyonu'ndan sosyal medya hesabında video paylaştığını tespit etti.

AFAD, UMKE ve jandarmanın katılımıyla kanyonda arama başlatan ekipler, Yıldırım'a ait motosiklet ile bazı özel eşyaları buldu.

Drone kullanılan, eğitimli köpeklerin de destek verdiği arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Didim Belediye Başkanı'na saldırı soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı
Didim Belediye Başkanı'na saldırı soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı
YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU
YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU
Kayseri'de doktora saldıran adamın istediği ilacı yazdıramadığı için saldırdığı ortaya çıktı
Kayseri'de doktora saldıran adamın istediği ilacı yazdıramadığı için saldırdığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Sedat Peker Bülent Turan Boris Johnson Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ozan Tufan Şenol Güneş Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 16:45:20. #1.14#

title